Угонщик отпустил заложника в Полтаве и скрылся в лесу

Мужчина, захвативший в Полтаве в заложники начальника местного уголовного розыска, отпустил заложника и скрылся в лесу. Об этом сообщает «Суспильне».

Перед тем, как скрыться, захватчик ехал на машине, его сопровождала полиция. Захватчик скрылся в лесу в Решетиловском районе области. Его разыскивает полиция, все машины на трассе в сторону Миргорода досматриваются.

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