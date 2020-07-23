Общество , 23 июл, 16:05
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Угонщик отпустил заложника в Полтаве и скрылся в лесу
Мужчина, захвативший в Полтаве в заложники начальника местного уголовного розыска, отпустил заложника и скрылся в лесу. Об этом сообщает «Суспильне».
Перед тем, как скрыться, захватчик ехал на машине, его сопровождала полиция. Захватчик скрылся в лесу в Решетиловском районе области. Его разыскивает полиция, все машины на трассе в сторону Миргорода досматриваются.
Материал дополняется.
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