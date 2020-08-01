Что изменится в российских законах в августе

Выплаты при ликвидации организации
13 августа вступят в силу поправки в Трудовой кодекс о выплатах сотрудникам при увольнении в связи с ликвидацией организации. Если сотрудник не может найти новую работу больше месяца, работодатель обязан будет выплатить ему среднюю месячную зарплату за второй месяц со дня увольнения, а в исключительных случаях и за третий. Сейчас увольняемый имеет право на выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохранение средней зарплаты на период трудоустройства, но максимум на два месяца. Отдельно в новых правилах прописано, что выплаты должны быть произведены до завершения процесса ликвидации организации.
3 августа вступит в силу закон, запрещающий пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Он принят для противодействия финансированию терроризма и торговле наркотиками, пояснили в Госдуме. Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки, которые выведут из-под действия закона транспортные и школьные карты. Пока что закон заработает в первоначальной редакции.
Льготы для бизнеса в Арктике
28 августа вступит в силу пакет законов о льготах для инвесторов в Арктической зоне. В соответствии с ними резидентом зоны может стать любой предприниматель, готовый реализовать там новый инвестпроект на сумму не менее 1 млн руб. Для резидентов будет упрощен механизм проведения проверок, а их срок сократится. В российской Арктике будет применяться режим свободной таможенной зоны. Документ также предполагает возможность предоставления налоговых льгот.
1 августа истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе за 2019 год для чиновников и депутатов. Он был продлен в связи с пандемией (в Кремле поясняли, что не все чиновники могут собрать документы из-за соблюдения самоизоляции). Обычно госслужащие и парламентарии должны предоставить декларации до 1 апреля.
С 1 августа оформить заявку на землю в Бурятии и Забайкальском крае в рамках программы «Дальневосточный гектар» смогут все россияне. С февраля этого года такое право было только у жителей Дальнего Востока (а до этого — у жителей непосредственно этих двух субъектов). В рамках программы на Дальнем Востоке предоставляются земельные участки в безвозмездное пользование и предусмотрена господдержка на их освоение.
Работа для иностранных студентов
5 августа вступят в силу поправки, разрешающие иностранным студентам-очникам устраиваться на работу без наличия разрешения или патента.