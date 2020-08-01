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Что изменится в российских законах в августе

В августе стартует новый этап реформы ОСАГО, вступят в силу ограничения для электронных кошельков и изменения трудового законодательства. Главные новшества в законах — в материале РБК
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Пенсии

С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Это ежегодная процедура, связанная с продолжением отчисления страховых пенсионных взносов на таких граждан. Размер прибавки ограничен установленными коэффициентами: он не может превышать трех пенсионных баллов. В 2020 году один балл стоит 93 руб., соответственно, максимальная прибавка составит 279 руб.

ОСАГО

24 августа стартует второй этап реформы ОСАГО. Поправки вводят индивидуализацию тарифов гражданского автострахования, например, цена полиса будет зависеть от наличия грубых нарушений ПДД автовладельцем. Страховщики в соответствии с новыми требования обязаны опубликовать на своих сайтах информацию о факторах, влияющих на стоимость полиса.

ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей
Финансы
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Выплаты при ликвидации организации

13 августа вступят в силу поправки в Трудовой кодекс о выплатах сотрудникам при увольнении в связи с ликвидацией организации. Если сотрудник не может найти новую работу больше месяца, работодатель обязан будет выплатить ему среднюю месячную зарплату за второй месяц со дня увольнения, а в исключительных случаях и за третий. Сейчас увольняемый имеет право на выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохранение средней зарплаты на период трудоустройства, но максимум на два месяца. Отдельно в новых правилах прописано, что выплаты должны быть произведены до завершения процесса ликвидации организации.

Электронные кошельки

3 августа вступит в силу закон, запрещающий пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Он принят для противодействия финансированию терроризма и торговле наркотиками, пояснили в Госдуме. Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки, которые выведут из-под действия закона транспортные и школьные карты. Пока что закон заработает в первоначальной редакции.

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Финансы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Льготы для бизнеса в Арктике

28 августа вступит в силу пакет законов о льготах для инвесторов в Арктической зоне. В соответствии с ними резидентом зоны может стать любой предприниматель, готовый реализовать там новый инвестпроект на сумму не менее 1 млн руб. Для резидентов будет упрощен механизм проведения проверок, а их срок сократится. В российской Арктике будет применяться режим свободной таможенной зоны. Документ также предполагает возможность предоставления налоговых льгот.

Декларации

1 августа истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе за 2019 год для чиновников и депутатов. Он был продлен в связи с пандемией (в Кремле поясняли, что не все чиновники могут собрать документы из-за соблюдения самоизоляции). Обычно госслужащие и парламентарии должны предоставить декларации до 1 апреля.

Дальневосточный гектар

С 1 августа оформить заявку на землю в Бурятии и Забайкальском крае в рамках программы «Дальневосточный гектар» смогут все россияне. С февраля этого года такое право было только у жителей Дальнего Востока (а до этого — у жителей непосредственно этих двух субъектов). В рамках программы на Дальнем Востоке предоставляются земельные участки в безвозмездное пользование и предусмотрена господдержка на их освоение.

Работа для иностранных студентов

5 августа вступят в силу поправки, разрешающие иностранным студентам-очникам устраиваться на работу без наличия разрешения или патента.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: ОСАГО, пенсии, декларации, дальневосточный гектар
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