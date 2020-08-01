Что изменится в российских законах в августе

В августе стартует новый этап реформы ОСАГО, вступят в силу ограничения для электронных кошельков и изменения трудового законодательства. Главные новшества в законах — в материале РБК

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Пенсии

С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Это ежегодная процедура, связанная с продолжением отчисления страховых пенсионных взносов на таких граждан. Размер прибавки ограничен установленными коэффициентами: он не может превышать трех пенсионных баллов. В 2020 году один балл стоит 93 руб., соответственно, максимальная прибавка составит 279 руб.

ОСАГО

24 августа стартует второй этап реформы ОСАГО. Поправки вводят индивидуализацию тарифов гражданского автострахования, например, цена полиса будет зависеть от наличия грубых нарушений ПДД автовладельцем. Страховщики в соответствии с новыми требования обязаны опубликовать на своих сайтах информацию о факторах, влияющих на стоимость полиса.