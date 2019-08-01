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Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
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Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от лесных пожаров в Сибири уже дошел до Сиэтла и Ванкувера, сообщает NASA. На Аляске и северо-западе Канады также горит лес
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

«Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров», — сообщил Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда.

По его словам, дым также распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом. Пожары на северо-западе Канады также вносят свой вклад в загрязнение атмосферы в этом районе.

Центр космических полетов имени Годдарда — это крупная лаборатория космических исследований в составе NASA. Она расположена примерно в окрестностях Вашингтона. Космические снимки, на основании которых американское космическое агентство сообщило о распространении дыма, были сделаны с помощью оборудования, установленного на погодном спутнике Suomi NPP, которым совместно управляют NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

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Ранее о том, что дым от пожаров может дойти до Аляски, говорил в интервью «Коммерсанту» эксперт «Гринпис России» Григорий Куксин.

«Дым, который приходил в Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, он дошел из Сибири до Урала, перевалил через Урал и даже попал в Поволжье. И он туда еще вернется. Сейчас его уносит на восток — он дошел до Камчатки и даже пошел дальше, но, если я правильно понимаю, сегодня должны примерно на Аляске увидеть наш дым», — сказал он.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

По словам эксперта, если направление ветра изменится, российские города-миллионники опять могут оказаться в дыму. «Источник дыма никуда не делся», — сказал он, добавив, что ситуация изменится через несколько недель, когда пойдут устойчивые дожди.

Автор: Наталья Демченко
Теги: лесные пожары, Аляска, Канада
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