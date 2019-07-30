В Гидрометцентре опровергли появление в Москве дыма от сибирских пожаров

Дым от лесных пожаров на территории Красноярского края пока не дойдет до Москвы и области из-за холодного циклона. Об этом РБК заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Дым от сибирских пожаров может попадать на европейскую часть России через Урал, уточнила она. «Летом у нас западно-восточный перенос ослаблен. Такое было несколько лет назад — люди чувствовали запах гари. Метеорологи отмечали дым, мглу», — сказала Макарова.

По ее словам, дым из Сибири не попадет в Москву из-за циклона, принесшего в столичный регион похолодание и сильный западный ветер. «По прогнозам, циклон задержится по крайней мере еще на неделю, так что нам пока нечего опасаться, он нас защищает от этого дыма», — объяснила метеоролог.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РБК, что дым от пожаров в Красноярском крае может дойти до Москвы, но это очень маловероятно.