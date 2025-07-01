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Россияне назвали доход для «нормальной жизни»

ВШЭ: россияне считают нормальным доход 81 тыс. руб. в месяц
Россиянам для «нормальной жизни» в среднем достаточно дохода 81 тыс. руб. в месяц, следует из проведенного НИУ ВШЭ исследования. С прошлой осени представления граждан о «нормальном» доходе увеличились на 14%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россиянам, по данным на осень 2024 года, для «нормальной жизни» в среднем было достаточно дохода 81 тыс. руб. на человека в месяц, говорится в очередном выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России», подготовленном НИУ ВШЭ (есть у РБК).

За прошедший год показатель вырос на 14%. Согласно исследованию, осенью 2023-го средний размер дохода, который россияне считали достаточным для «нормальной» жизни, составлял 70,8 тыс. руб. Медиана «нормального» дохода к осени прошлого года увеличилась на 20%, до 60 тыс. руб.

Для почти трех четвертей россиян величина «нормального» дохода варьируется от 30 тыс. до 100 тыс. руб. на человека в месяц: около трети респондентов считают достаточной ежемесячную сумму в диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. руб. на человека, еще четверть — от 70 тыс. до 100 тыс. руб.

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Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

С осени 2023 по осень 2024 года больше всего представления о «нормальном» доходе выросли у:

  • лиц в возрасте 25–34 и 45–54 лет (+22–23%);
  • семей с детьми до 18 лет (+25%);
  • семей с высоким потребительским статусом (+24–26%);
  • жителей Уральского и Южного федеральных округов (+28–29%);
  • жителей средних и крупных городов — от 100 тыс. до 1 млн человек (+18%).

Доход, достаточный для «нормальной» жизни, отражает представления о сумме, позволяющей человеку и его семье поддерживать желаемый потребительский стандарт. В сравнении с фактическим доходом и/или текущими расходами он косвенно характеризует восприятие населением собственного материального благополучия.

Опрос «Экономическое поведение домашних хозяйств» НИУ ВШЭ проводит с июня 2023 года методом личного интервью.

Авторы исследования отмечают, что представления о «нормальном» доходе соотносятся с величиной среднедушевых доходов в регионе, где живет респондент. Более высокий доход считают необходимым для «нормальной» жизни мужчины, нежели женщины. Материальные запросы также выше у молодежи и лиц среднего возраста, жителей крупных городов, респондентов с высшим образованием и тех, кто занят своим бизнесом. Жители Москвы и Санкт-Петербурга, в частности, считают, что «нормально» жить позволяет доход в среднем около 110 тыс. руб. на человека, что на треть выше среднероссийского значения.

По итогам 2024 года средняя заработная плата в России составила 87 952 руб. в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении, сообщал Росстат. Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тыс. руб., в Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тыс. руб. и в Москве — 162 тыс. руб.

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Милена Костерева, Анна Гальчева Анна Гальчева
НИУ ВШЭ Исследование доходы
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