 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Росстат оценил среднюю зарплату россиян за 2024 год

Сюжет
Новости Москвы
По итогам 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России составила 87 952 руб. с учетом премий, но до вычета налогов, следует из опубликованных материалов ведомства
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по стране составляла 74 854 руб. Сопоставлять данные двух лет пока рано: темпы роста заработных плат Росстат публикует позже абсолютных значений, за это время ведется работа по обеспечению сопоставимости данных. По итогам 2024 года самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в добывающих регионах и столице. В тройку лидеров входят Чукотский АО со среднемесячной зарплатой 185,0 тыс. руб., Ямал — 163,9 тыс. руб. и Москва — 162,1 тыс. руб. Пятерку лидеров замыкают Магадан (153,8 тыс. руб.) и Ненецкий автономный округ (134,4 тыс. руб.).

Отстающие догоняют

Ускорение роста заработных плат продолжается с 2021 года — вслед за расширением внутреннего спроса на фоне импортозамещения, а также увеличением потребности в работниках в отраслях, в которых раньше спрос на кадры был ниже. За 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в России выросла на 17,8%, что гораздо выше уровня инфляции, которая за тот же период, по официальным подсчетам, составила 8,4%.

Быстрее всего заработная плата растет в регионах с уровнем оплаты труда почти на 20% ниже среднего по России. За 11 месяцев 2024 года быстрее всего заработные платы росли в Курганской области, Удмуртской Республике и Липецкой области. Также в лидеры по темпам роста вышли Нижегородская, Тульская и Свердловская области. При этом по итогам 2024 года средние зарплаты в этих регионах составили порядка 70 тыс. руб.

Как считается средняя зарплата

Общая статистика не отражает заработную плату каждого сотрудника и не гарантирует соответствующего роста зарплаты для всех работников предприятий. Росстат аккумулирует данные отчетности российских компаний, в том числе данные о фонде оплаты труда и численности персонала. Фонд оплаты труда включает заработные платы сотрудников, совместителей и работающих по гражданско-правовому договору, премии и другие денежные поощрения. Ежеквартально эти показатели корректируются с учетом данных от малых, а ежегодно — от микропредприятий.

Методика расчета проста — фонд оплаты труда всех предприятий страны складывается, а потом делится на сумму среднесписочной численности персонала. Главным преимуществом такого расчета является его оперативность, корректный учет численности занятых и уровня их загрузки.

Есть также медианная заработная плата, которая делит оклады всех занятых на две части: половина всех занятых получает зарплату выше данного значения, а другая половина — ниже. Но подсчет здесь сложнее, так как данные по медиане, например, в регионах России публикуются всего лишь раз в два года и довольно быстро устаревают. Поэтому чаще всего используется именно средняя заработная плата.

Польза расчета в том, что по данному показателю можно наблюдать динамику роста средней зарплаты или снижения, а значит, оценивать изменение уровня жизни россиян, учитывая, например, уровень инфляции или иные параметры. Также этот показатель дает возможность увидеть перекосы между отраслями и регионами и своевременно на них реагировать.

Как и почему растут средние зарплаты

Заработные платы в России растут, обгоняя уровень инфляции. Это связано с развитием экономики и ростом деловой активности предприятий, повышением квалификации персонала, а также с растущей конкуренцией за ценных специалистов. Эти же факторы влияют и на разницу в оплате труда в различных отраслях экономики.

Отрасли с самой высокой среднемесячной заработной платой в России в 2024 году:

  • финансовый сектор — 206,3 тыс. руб.;
  • информационные технологии (IТ) — в среднем 163,5 тыс. руб.;
  • добыча полезных ископаемых — в среднем 155,6 тыс. руб.

В регионах, где сконцентрированы эти отрасли, как правило, фиксируются самые высокие средние заработные платы. Это хорошо видно на примере Москвы, где в 2024 году самые высокие зарплаты были зафиксированы в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых (457,2 тыс. руб.), в сфере финансов и страхования (341,1 тыс. руб.), IТ (249,5 тыс. руб.), а также профессиональной, научной и технической деятельности (194,9 тыс. руб.). То есть в отраслях с традиционно высокой долей управленческого и высококвалифицированного персонала и конкуренцией за такие кадры. При этом средняя заработная плата в целом по Москве, по данным отчетности организаций всех отраслей экономики, составила 162,1 тыс. руб. в месяц.

Темпы роста заработных плат по отраслям могут сильно отличаться. Например, рост по итогам 11 месяцев 2024 года в Москве показали зарплаты в строительстве (21%), административной деятельности, включающей в себя сектор ЖКХ (20%), обрабатывающей промышленности (17%).

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
средняя зарплата Росстат Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Суд оштрафовал офицера за взятки от желающих служить на «Панцире»Общество, 21:05
Как Евросоюз собирается найти €800 млрд на свое перевооружениеПолитика, 21:01
Ушаков сообщил, что США не назначили своего спецпредставителя по УкраинеПолитика, 20:53
Песков положительно оценил готовность Зеленского вернуться к переговорамПолитика, 20:45
«Яблоко» вышло из Альянса либералов из-за позиции по УкраинеПолитика, 20:41
Renaissance Capital ожидает снижение прибыли Globaltrans в 2024 годуИнвестиции, 20:40
Вяльбе пообещала наказать Большунова и Устюгова за их конфликтСпорт, 20:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский поговорил со Стармером перед заявлением о стремлении к мируПолитика, 20:32
Дронов стал основным кандидатом в губернаторы Новгородской областиПолитика, 20:29
Ушаков сообщил о договоренности России и США провести переговоры по ИрануПолитика, 20:27
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 20:22
Apple представила iPad Air с искусственным интеллектомLife, 20:19
Один из лучших игроков нынешнего сезона НБА порвал «кресты»Спорт, 20:11
Краудлендинг-платформа JetLend назвала первый день торгов после IPOИнвестиции, 19:53