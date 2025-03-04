Росстат оценил среднюю зарплату россиян за 2024 год

По итогам 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России составила 87 952 руб. с учетом премий, но до вычета налогов, следует из опубликованных материалов ведомства

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по стране составляла 74 854 руб. Сопоставлять данные двух лет пока рано: темпы роста заработных плат Росстат публикует позже абсолютных значений, за это время ведется работа по обеспечению сопоставимости данных. По итогам 2024 года самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в добывающих регионах и столице. В тройку лидеров входят Чукотский АО со среднемесячной зарплатой 185,0 тыс. руб., Ямал — 163,9 тыс. руб. и Москва — 162,1 тыс. руб. Пятерку лидеров замыкают Магадан (153,8 тыс. руб.) и Ненецкий автономный округ (134,4 тыс. руб.).

Отстающие догоняют

Ускорение роста заработных плат продолжается с 2021 года — вслед за расширением внутреннего спроса на фоне импортозамещения, а также увеличением потребности в работниках в отраслях, в которых раньше спрос на кадры был ниже. За 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в России выросла на 17,8%, что гораздо выше уровня инфляции, которая за тот же период, по официальным подсчетам, составила 8,4%.

Быстрее всего заработная плата растет в регионах с уровнем оплаты труда почти на 20% ниже среднего по России. За 11 месяцев 2024 года быстрее всего заработные платы росли в Курганской области, Удмуртской Республике и Липецкой области. Также в лидеры по темпам роста вышли Нижегородская, Тульская и Свердловская области. При этом по итогам 2024 года средние зарплаты в этих регионах составили порядка 70 тыс. руб.

Как считается средняя зарплата

Общая статистика не отражает заработную плату каждого сотрудника и не гарантирует соответствующего роста зарплаты для всех работников предприятий. Росстат аккумулирует данные отчетности российских компаний, в том числе данные о фонде оплаты труда и численности персонала. Фонд оплаты труда включает заработные платы сотрудников, совместителей и работающих по гражданско-правовому договору, премии и другие денежные поощрения. Ежеквартально эти показатели корректируются с учетом данных от малых, а ежегодно — от микропредприятий.

Методика расчета проста — фонд оплаты труда всех предприятий страны складывается, а потом делится на сумму среднесписочной численности персонала. Главным преимуществом такого расчета является его оперативность, корректный учет численности занятых и уровня их загрузки.

Есть также медианная заработная плата, которая делит оклады всех занятых на две части: половина всех занятых получает зарплату выше данного значения, а другая половина — ниже. Но подсчет здесь сложнее, так как данные по медиане, например, в регионах России публикуются всего лишь раз в два года и довольно быстро устаревают. Поэтому чаще всего используется именно средняя заработная плата.

Польза расчета в том, что по данному показателю можно наблюдать динамику роста средней зарплаты или снижения, а значит, оценивать изменение уровня жизни россиян, учитывая, например, уровень инфляции или иные параметры. Также этот показатель дает возможность увидеть перекосы между отраслями и регионами и своевременно на них реагировать.

Как и почему растут средние зарплаты

Заработные платы в России растут, обгоняя уровень инфляции. Это связано с развитием экономики и ростом деловой активности предприятий, повышением квалификации персонала, а также с растущей конкуренцией за ценных специалистов. Эти же факторы влияют и на разницу в оплате труда в различных отраслях экономики.

Отрасли с самой высокой среднемесячной заработной платой в России в 2024 году:

финансовый сектор — 206,3 тыс. руб.;

информационные технологии (IТ) — в среднем 163,5 тыс. руб.;

добыча полезных ископаемых — в среднем 155,6 тыс. руб.

В регионах, где сконцентрированы эти отрасли, как правило, фиксируются самые высокие средние заработные платы. Это хорошо видно на примере Москвы, где в 2024 году самые высокие зарплаты были зафиксированы в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых (457,2 тыс. руб.), в сфере финансов и страхования (341,1 тыс. руб.), IТ (249,5 тыс. руб.), а также профессиональной, научной и технической деятельности (194,9 тыс. руб.). То есть в отраслях с традиционно высокой долей управленческого и высококвалифицированного персонала и конкуренцией за такие кадры. При этом средняя заработная плата в целом по Москве, по данным отчетности организаций всех отраслей экономики, составила 162,1 тыс. руб. в месяц.

Темпы роста заработных плат по отраслям могут сильно отличаться. Например, рост по итогам 11 месяцев 2024 года в Москве показали зарплаты в строительстве (21%), административной деятельности, включающей в себя сектор ЖКХ (20%), обрабатывающей промышленности (17%).