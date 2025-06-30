В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России
Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ликвидировало 639-килограммовую партию луковых колец из России из-за патогенных бактерий, сообщает Media.az со ссылкой на АПБА.
По данным агентства, партию изготовило ООО «Мираторг». На предприятии «Мираторг-Запад», на котором их произвели, также обнаружили патогенные бактерии. Какие именно бактерии нашли в продукции, издание не уточняет.
На официальном сайте «Мираторга» и в телеграм-канале холдинга информации об этом нет.
РБК направил запрос в АПХ «Мираторг».
Читайте РБК в Telegram.
Семьям военных массово рассылают вирусные файлы
Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама
Москву накрыл циклон. Фото со спутника
В «Ленте.ру» сменится главред
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik
В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе
«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»
ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков
Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов