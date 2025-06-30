В Азербайджане уничтожили 639-килограммовую партию луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России

Фото: Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) ликвидировало 639-килограммовую партию луковых колец из России из-за патогенных бактерий, сообщает Media.az со ссылкой на АПБА.

По данным агентства, партию изготовило ООО «Мираторг». На предприятии «Мираторг-Запад», на котором их произвели, также обнаружили патогенные бактерии. Какие именно бактерии нашли в продукции, издание не уточняет.

На официальном сайте «Мираторга» и в телеграм-канале холдинга информации об этом нет.

РБК направил запрос в АПХ «Мираторг».