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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Дагестане заявили о планах боевиков атаковать шиитскую мечеть 23 июня

Глава МВД Дагестана заявил о планах боевиков атаковать шиитскую мечеть 23 июня
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Боевики, напавшие на церковь и синагогу в Дербенте, также собирались атаковать шиитскую мечеть. Террористы являются ваххабитами, которых относят к суннитам, имеющим разногласия с шиитами по некоторым религиозным вопросам
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В день нападения на православные церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте боевики также собирались напасть на шиитскую мечеть, сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, передает ТАСС.

«Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они — это уже проверенный факт — шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети», — сказал он.

По его словам, помешали боевикам осуществить свой план некоторые обстоятельства, одно из них то, что в мечети они увидели детей и женщин.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

В Дербенте были атакованы храм Покрова Пресвятой Богородицы и синагога Келе-Нумаз. Был убит настоятель Покровской церкви, 66-летний протоиерей Николай Котельников, а также охранник. Синагога была подожжена и выгорела полностью. Погибли и пострадали полицейские, охранявшие их. Также боевики напали на пост ДПС, храм и синагогу в Махачкале, там тоже погибли сотрудники правоохранительных органов.

В общей сложности жертвами теракта стали 22 человека, пострадавших — около 50. Пятеро боевиков были ликвидированы. В Верховном суде республики сообщили РБК, что организатором преступной группы был Омаров О.М. — фамилия и инициалы совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Османа. По данным ТАСС и Baza, в нападении участвовал также его брат Адиль. Омаров-старший и пятеро его других сыновей были арестованы, но по делу о мелком хулиганстве с использованием нецензурной брани. Магомед Омаров был уволен с поста главы района.

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Участие в нападениях выходцев из райцентра Сергокалы стало шоком для жителей этого села, рассказали они сами РБК. Один из них сообщил, что о принадлежности Омаровых к ваххабитам (сторонникам очищения ислама от недозволенных нововведений, принадлежат к суннитской ветви мусульманства) было известно, но что они входят в одну из «спящих ячеек», никто не знал. Другая жительница отметила, что семья была сильно верующей. Мечеть, в которую ходили участники нападения, сельчане назвали «ваххабитской», по их словам, ее построил Осман Омаров, который занимался строительным бизнесом.

Сунниты и шииты — два основных течения в исламе. Разделение произошло после смерти пророка Мухаммеда из-за вопроса о его преемнике: шииты — это те, кто считают первым халифом Али ибн Абу Талиба — кузена и зятя Мухаммеда, а сунниты — Абу Бакра ас-Сиддика, тестя Мухаммеда. У ветвей есть разногласия по поводу роли имама, толкования Корана, интерпретации Сунны пророка и других вопросов. Суннитов среди мусульман больше, чем шиитов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дагестан мечеть шииты сунниты
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