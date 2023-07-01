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Стрелок из аэропорта Кишинева был в розыске после похищения банкира

Открывший стрельбу в аэропорту Кишинева был в розыске после похищения банкира
Мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, оказался гражданином Таджикистана Рустамом Ашуровым, его искали после похищения первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева

Мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, оказался гражданином Таджикистана Рустамом Ашуровым, разыскиваемым после похищения первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева 23 июня в Душанбе, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.

«В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Республики Таджикистан, 25 марта 1980 года рождения, житель города Душанбе, который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдова посредством Турецкой Республики с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского Союза», — говорится в сообщении.

В аэропорту Кишинева Ашурова попытались задержать, но он схватил пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов и открыл стрельбу. Мужчина застрелил двоих человек и взял в заложники еще нескольких. В ходе антитеррористической операции гражданин Таджикистана был ранен и задержан.

Стрельба в аэропорту молдавской столицы произошла 30 июня. Портал TV8.md писал, что стрелявший — иностранный гражданин, которого не пустили в Молдавию. Премьер-министр Дорин Речан сообщал, что огонь отрыл 43-летний гражданин Таджикистана. Въезд в страну ему запретили «по соображениям безопасности».

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК Молдавии (теракт с убийством нескольких человек), писала газета ZDG. Из-за стрельбы полеты в аэропорту были приостановлены.

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Теги
Елена Чернышова
Таджикистан Кишинев стрельба
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