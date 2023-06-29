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В Подмосковье при стрельбе погиб полицейский

СК: в Подмосковье при попытке задержания подозреваемый убил полицейского
Стрельба произошла в автосервисе, куда клиент приехал требовать деньги за не устроивший его ремонт машины, угрожая убить мать владельца, пишут телеграм-каналы. При стрельбе погиб 25-летний лейнтенант
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Орехово-Зуеве произошла стрельба при попытке задержания четырех подозреваемых в вымогательстве, сообщил Следственный комитет. Ранены двое полицейских, один из них от полученных ранений скончался.

Стрельба произошла 28 июня. Один из подозреваемых сделал не менее пяти выстрелов. «В настоящее время 26-летний подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Следователями и криминалистами проводится осмотр, изъяты пять гильз и иные предметы», — сообщили в СК.

Следователи завели дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), по которой грозит лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного.

По информации Shot, стрельба произошла в автосервисе, куда 23-летний клиент приехал требовать 100 тыс. руб. из-за недовольства ремонтом. Мужчина также угрожал убить мать владельца автомастерской, указывает телеграм-канал. Поскольку он предупредил о своих планах заранее, собственник обратился в полицию, которая выставила наряд.

Когда клиент приехал в сервис, полицейские потребовали прекратить вымогательство, но тот открыл стрельбу из травматического пистолета, отмечает Shot. По сведениям канала, один полицейский и сам Чертаев были ранены, погиб 25-летний лейтенант. «112» указывает, что полицейскому пуля попала в район левой лопатки.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Подмосковье стрельба полицейские МВД
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