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После стрельбы в аэропорту Кишинева завели дело о теракте

Прокуратура Молдавии расследует стрельбу в аэропорту Кишинева как теракт
Стрельбу открыл иностранец, которого не пустили в Молдавию. Премьер-министр Дорин Речан заявил, что он приехал из Таджикистана. Два человека погибли, а стрелявший был ранен при задержании
Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости
Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

После стрельбы в аэропорту Кишинева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК Молдавии (теракт с убийством нескольких человек). Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает ZDG.

В результате стрельбы погибли два человека. Огонь открыл иностранный гражданин, которому не разрешили въезд в Молдавию. Погибли два человека, включая пограничника.

Стрелявшего задержали бойцы спецназа FULGER, он получил ранения. По данным «Комсомольской правды в Молдове», мужчина прибыл из Турции, а издание PulsMedia пишет, что это россиянин из ЧВК «Вагнер». Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что стрелял 43-летний гражданин Таджикистана. Въезд в Молдавию ему запретили «по соображениям безопасности».

Полеты самолетов в аэропорту Кишинева после случившегося были приостановлены.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Молдавия теракт Кишинев стрельба
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