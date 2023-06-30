В аэропорту Кишинева открыли стрельбу
В аэропорту Кишинева произошла стрельба, сообщает Newsmaker со ссылкой на полицию Молдавии.
По данным портала ZdG, стрельбу открыл некий мужчина, пассажир самолета, приземлившегося в аэропорту. Он несколько раз выстрелил в воздух и забаррикадировался в одном из помещений.
На месте работают правоохранительные органы, посетителей эвакуировали.
TV8.md пишет, что стрелок — это иностранный гражданин, которому не разрешили въезд в Молдавию; он выхватил пистолет у пограничника и начал стрелять. Есть пострадавшие, их число уточняется
«Комсомольская правда в Молдове» сообщает, что мужчина прибыл из Турции. По данным издания, спецслужбы готовятся к штурму помещения, где он забаррикадировался.
На онлайн-табло международного аэропорта сообщается о задержке вылета некоторых рейсов. Пресс-секретарь МВД Молдавии Диана Фетко сказала ТАСС, что полеты самолетов приостановлены.
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