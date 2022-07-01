Спасатели нашли в Якутии пропавший 10 дней назад самолет Ан-2 и выжившего

Выжившего на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана необходимая помощь. Двое погибли

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Самолет Ан-2, пропавший 21 июня, обнаружили в Кобяйском районе в Республике Саха. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.

«На месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он в Telegram.

По словам спасателей, находившийся на борту Павел Кривошапкин оказался жив. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана необходимая помощь.

Ранее 1 июля экипаж вертолета Ми-8 нашел обломки самолета Ан-2 на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от села Себян-Кюэль. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России подтвердили, что обломки принадлежат самолету, который пропал десять дней назад.

Самолет Ан-2 пропал с радаров днем 21 июня. Он летел из Ус-Хатынга в Вертикальный (Кобяйский район), вылетел в 6:00 по местному времени (0:00 мск) и должен был приземлиться в 9:00 (3:00 мск) на площадке «Вертикальный». На борту находились два члена экипажа, один пассажир и 1 т груза.

На поиски отправили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

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Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ан-2 — легкий многоцелевой самолет, экипаж — в зависимости от комплектации — один или два человека. Полезная нагрузка — до 1600 кг, или 12 человек в пассажирском варианте.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2021 году в России выросло число катастроф самолетов вместимостью от 19 мест. Так, в прошлом году в России произошли три авиакатастрофы, связанные с самолетами регионального класса.

Всего с 2012 по 2021 год в гражданской авиации России произошло 198 катастроф воздушных судов, в результате чего погибли 740 человек. В предыдущее десятилетие катастроф было на 46% меньше — 106, но погибших было больше — почти 1 тыс. человек.