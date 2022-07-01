В Якутии нашли обломки пропавшего Ан-2

Самолет с тремя людьми на борту пропал 21 июня

Самолет Ан-2 (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Экипаж вертолета Ми-8 нашел обломки самолета Ан-2. Об этом сообщила пресс-служба компании «Полярные авиалинии» в Telegram.

Диспетчерская служба авиакомпании получила сообщение об обнаружении около 14:30 по местному времени (8:30 мск). Экипаж вертолета нашел самолет на склоне горы в Кобяйском улусе, примерно в 45 км от села Себян-Кюэль.

Найденные обломки принадлежат самолету Ан-2, который пропал в Якутии десять дней назад, сообщили РБК в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Как отметило управление, на разрушенном самолете нашли следы термического воздействия.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Якутии.

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Самолет Ан-2 («кукурузник») пропал с радаров днем 21 июня. Он летел из Ус-Хатынга в Вертикальный (Кобяйский район), вылетел в 6:00 по местному времени и должен был приземлиться в 9:00. На борту находились два члена экипажа, один пассажир и 1 т груза. На поиски отправили самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Следственное управление на транспорте завело уголовное дело по по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).