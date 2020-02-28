Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году превысила 106 млрд руб.

В прошлом году за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) сотрудники Госавтоинспекции выписали штрафов на более чем 106 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные ГИБДД.

Всего с начала 2019 года полицейские выписали 142 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД. Это на 11% больше, чем годом ранее.

Общая сумма штрафов за прошедший год составила 106,5 млрд руб, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. Из них российские водители оплатили лишь 68 млрд руб. Этот показатель на 7% выше значений 2018-го.

По данным ГИБДД, в минувшем году количество нарушителей на дорогах выросло на 13%. Полицейских выявили 117,2 млн нарушителей, большинство из которых с помощью камер видеофиксации (97,3 млн). В состоянии опьянения, как уточнили в Госавтоинспекции, удалось поймать около 300 тыс. водителей. Среди пешеходов оказалось 2 млн нарушителей.

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