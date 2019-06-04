В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

В ведомстве хотят создать единую систему, с помощью которой каршеринговые компании смогут проверить, лишали ли их потенциального клиента прав и не является ли он злостным нарушителем ПДД

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

По его словам, ГИБДД планирует создать единую базу данных о злостных нарушителях, которой каршеринговые компании смогут пользоваться для проверки будущих клиентов. «Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан», — заявил Мишуров. Он добавил, что в базу будут внесены как данные о россиянах-нарушителях, так и об иностранцах.

Согласно данным Сбербанка, которые приводит издание, в 2018 году число пользователи каршеринга в России составило 229 тыс. человек, а средняя цена поездки — 260 руб. При этом молодые пользователи (18-20 лет) чаще других используют каршеринговые автомобили в поздние часы и по субботам.

Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин отметил, что запрет может стимулировать появление нелегального рынка по продаже аккаунтов тем, кому каршерингом будет запрещено пользоваться по закону. При разработке изменений нужно учесть, что многие пользователи каршеринга иностранцы, на родине они могут быть злостными нарушителями, а приехав в Россию меняют документы, добавил он.