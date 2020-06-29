Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

Касым-Жомарт Токаев дал два дня на подготовку предложений по возвращению к режиму «жесткого карантина» из-за возросшего числа случаев заражения COVID-19

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После снятия в начале мая карантинных мер, введенных в Казахстане из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, число ежесуточно выявляемых заражений выросло в стране в семь раз. Об этом заявил на прошедшем в режиме видеоконференции совещании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте главы государства.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.

По его словам, рост заболеваемости стал следствием того, что «система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения». В результате возникли новые очаги COVID-19 (на одном только Тенгизском нефтегазовом месторождении выявлено 1222 случая заражения), в Алма-Ате заболели многие медики, а в ряде регионов «острый дефицит» больничных коек, лекарств и медицинского оборудования.

В ходе совещания Токаев объявил выговор руководителям трех регионов и замечания главам крупнейших городов страны — Нур-Султана и Алма-Аты.