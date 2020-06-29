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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

Касым-Жомарт Токаев дал два дня на подготовку предложений по возвращению к режиму «жесткого карантина» из-за возросшего числа случаев заражения COVID-19
Фото: ZUMA / ТАСС
Фото: ZUMA / ТАСС

После снятия в начале мая карантинных мер, введенных в Казахстане из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, число ежесуточно выявляемых заражений выросло в стране в семь раз. Об этом заявил на прошедшем в режиме видеоконференции совещании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщается на сайте главы государства.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.

По его словам, рост заболеваемости стал следствием того, что «система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения». В результате возникли новые очаги COVID-19 (на одном только Тенгизском нефтегазовом месторождении выявлено 1222 случая заражения), в Алма-Ате заболели многие медики, а в ряде регионов «острый дефицит» больничных коек, лекарств и медицинского оборудования.

В ходе совещания Токаев объявил выговор руководителям трех регионов и замечания главам крупнейших городов страны — Нур-Султана и Алма-Аты.

На въездах в Алма-Ату появились пробки после закрытия города на карантин
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Он также поручил в рамках подготовки ко второй волне эпидемии до конца июля в полтора раза увеличить число инфекционных коек, использовав все резервы в том числе частных и ведомственных клиник.

«Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами», — добавил Токаев.

Он также поручил разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев и указал на необходимость обеспечить стабильность потребительских цен.

За предыдущие сутки в Казахстане выявлено 547 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 21,3 тыс. Кроме того, за 28 июня 2020 года зарегистрированы 1066 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. С начала эпидемии умерли 183 человека, в том числе пять за последние сутки.

В марте два крупнейших города Казахстана — Нур-Султан и Алма-Ата — были закрыты на карантин, въезд и выезд из городов был ограничен. 11 мая в Казахстане был снят режим ЧП, однако введенные в его рамках ограничения сняли не сразу. В частности, блокпосты на въездах в Нур-Султан и Алма-Ату убрали только в ночь с 31 мая на 1 июня. В конце июня режим вновь начали ужесточать — на выходные 27–28 июня в Алма-Ате прекращал работу общественный транспорт, закрывались крупные магазины, крытые рынки, предприятия общественного питания и т.д.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Казахстан, коронавирус
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