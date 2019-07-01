«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»

Запустить обновленную систему обещают до старта нового сезона. Итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети» были аннулированы из-за внешнего воздействия на ход голосования

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».

«Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», — говорится в сообщении телеканала.

Итоги шестого сезона шоу «Голос. Дети» были аннулированы из-за внешнего воздействия на ход голосования. 11 июня «Первый канал» пообещал, что учтет выводы проводившей расследование компании Group-IB при усовершенствовании механизма голосования.

Первоначально в шестом сезоне по итогам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова. Однако после специальной проверки, проведенной после скандала из-за подозрений в накрутке голосов, результат голосования был отменен, так как специалисты Group-IB установили факт вброса голосов в пользу Абрамовой. В итоге «Первый канал» провел повторный финал, в котором победителями были признаны все участники финала.