На Солнце произошла новая сильная вспышка
В 01:03 мск 1 июня на Солнце в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ). П
Согласно прогнозу института, 1-2 июня в отдельные часы ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи (короткие волны).
Последний раз вспышка примерно такого класса Х1.4/2B была зафиксирована днем 29 мая, ее продолжительность составила 87 минут. В связи с этим событием в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщили, что Земля может оказаться под влиянием этой вспышки на выходных.
Вспышки на Солнце сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды. В зависимости от траектории вспышки облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо.
Контакт облака плазмы с планетой может привести к магнитным бурям на Земле, из-за которых происходят неполадки в работе энергосистем, а также сбиваются пути миграций птиц и животных. Чем сильнее вспышка, тем больше энергия и выше уровень магнитной бури.
Влияние магнитных бурь на здоровье людей остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.
В начале мая физики предупредили о приближении к предполагаемому максимуму активности, который ожидается в 2024–2026 годах. На этом фоне происходит учащение солнечных вспышек.
В ночь на 11 мая на Земле зафиксировали сильнейшую с 2003 года магнитную бурю уровня G5, которая произошла после сильной вспышки на Солнце. Во время бури в разных регионах планеты было видно полярное сияние.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз.
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