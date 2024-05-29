Новая вспышка на Солнце окажет воздействие на Землю на выходных

Фото: xras.ru

Солнце произвело в среду днем вспышку большой силы, Земля может оказаться под ее влиянием на выходных, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По данным ученых, это второй взрыв в одной области Солнца такого высокого балла — X1.4, что может свидетельствовать о разрушении этой области.

Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье — понедельник, добавили в лаборатории.

Ученые обратили внимание, что пока положение области на солнечном диске почти исключает влияние на Землю, «но все же только «почти».

В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы — воскресенья, уточнили в сообщении.