Новая вспышка на Солнце окажет воздействие на Землю на выходных
Солнце произвело в среду днем вспышку большой силы, Земля может оказаться под ее влиянием на выходных, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, это второй взрыв в одной области Солнца такого высокого балла — X1.4, что может свидетельствовать о разрушении этой области.
Область продолжает движение к линии Солнце — Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье — понедельник, добавили в лаборатории.
Ученые обратили внимание, что пока положение области на солнечном диске почти исключает влияние на Землю, «но все же только «почти».
В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы — воскресенья, уточнили в сообщении.
Вспышки на Солнце могут привести к магнитным бурям на Земле, из-за которых происходят неполадки в работе энергосистем, а также сбиваются пути миграций птиц и животных. Это зависит от того, насколько близко по направлению к Земле произошло событие.
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