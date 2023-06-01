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Глава СК предложил запретить публиковать в СМИ данные нападавших на школы

Глава СК Бастрыкин предложил запретить публиковать в СМИ данные о нападавших на школы
Александр Бастрыкин заявил, что нападения на образовательные учреждения в России «имели волновой характер и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что нужно запретить публиковать в СМИ данные преступников, которые совершили либо собирались совершить нападение на школы. Об этом он сказал «Российской газете».

По мнению Бастрыкина, это необходимо, чтобы уменьшить число подражателей. «Анализ ряда нападений на образовательные учреждения показывает, что они имели «волновой характер» и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ», — сказал глава СК. По его мнению, подобные публикации способствуют тому, что нападавших «героизировали».

«Внимание к проблеме резко увеличило количество участников и подписчиков групп соответствующей тематики, а также число подражателей», — добавил Бастрыкин.

По словам главы СК, «наиболее криминализированными являются подростки в возрасте 16-17 лет». В 2022 году в суд направили 8,2 тыс. уголовных дел против 10 тыс. несовершеннолетних, рассказал он. Большинство из них (42%) касаются краж и мошенничества, 17% — грабежи, разбои и вымогательства,11% — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В 2021 году в России произошло три случая массовой стрельбы в образовательных учреждениях. В мае 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник гимназии № 175 в Казани, застрелил девять человек, еще 21 получил ранения. В конце сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу в вузе. Погибли восемь человек, около 30 получили ранения. В декабре того же года в православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове произошел взрыв. Его устроил 18-летний выпускник, пострадали не менее десяти человек, в том числе он сам.

Последний громкий случай произошел в сентябре 2022 года. Бывший ученик ижевской школы № 88 Артем Казанцев открыл огонь в этом учебном заведении. У Казанцева было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет. После нападения на школу он покончил с собой. Погибли 18 человек, еще 24 пострадали.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Бастрыкин Следственный комитет стрельба в школе нападение на школу
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