Жена Шестуна рассказала об уголовном деле против нее и ее отца

Шестун пояснила, что считает преследование ее семьи политическим, однако заверила, что не собирается заниматься политикой и баллотироваться на выборах в Госдуму, поскольку у нее «другие приоритеты». «Я занимаюсь борьбой за своего мужа, которого осудили на 15 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима, и за свою семью, которую лишили всего имущества, включая единственное жилье, и продолжают преследовать», — сказала Шестун.
В пресс-службе ФССП РБК подтвердили, что по результатам проверки были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 312 УК РФ. Более подробную информацию в службе предоставить отказались, сославшись на закон, который запрещает разглашение данных предварительного следствия.
Приговор Шестуну огласили 25 декабря 2020 года в Подольском городском суде Московской области. Бывшего чиновника, обвинявшегося по ст. 290, 159, 174, 289 УК (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности), приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 49 млн руб.
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По версии обвинения, занимая должность главы администрации, Шестун создал 47 компаний, которые он контролировал через аффилированных лиц. Этим фирмам он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам. В феврале 2021 года Московский областной суд признал приговор законным.
В январе 2019 года Генпрокуратура сообщила, что у Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на 40 подконтрольных ему юрлиц и на номинальных директоров этих компаний. В августе 2020 года суд удовлетворил требование Генпрокуратуры и взыскал с Шестуна и еще нескольких лиц имущество более чем на 1 млрд руб.
Шестун был арестован в июне 2018 года, после того как записал видеообращения к президенту Владимиру Путину, где рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Шестун связывал угрозы в его адрес с выступлениями «против ликвидации Серпуховского района». В видеообращениях приводились записи разговоров, которые Шестун якобы вел с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым, а также начальником управления «К» ФСБ России Иваном Ткачевым. На одной из записей, предположительно, Ткачев говорит Шестуну, что его, как экс-генерала МВД Дениса Сугробова, «катком переедут» (Сугробова осудили за создание преступной группировки на 22 года, Верховный суд снизил наказание до 12 лет лишения свободы).
Шестун, возглавлявший Серпуховский район с 2003 года, в 2010 году был заявителем по так называемому игорному делу в отношении подмосковных прокуроров, якобы покрывавших незаконные казино. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России в 2011 году. В его материалы вошли аудиозаписи разговоров Шестуна с представителями прокуратуры. Тогда он участвовал в оперативной разработке прокуроров совместно с сотрудниками ФСБ под руководством Ивана Ткачева. К 2013 году все фигуранты уголовного дела вышли из СИЗО, до суда материалы не дошли.