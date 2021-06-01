Жена Шестуна рассказала об уголовном деле против нее и ее отца

Против жены и тестя осужденного на 15 лет экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна судебные приставы возбудили уголовное дело. Юлия Шестун назвала его политическим преследованием

Юлия Шестун в здании Басманного суда Москвы (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Служба судебных приставов возбудила уголовное дело против Юлии Шестун, жены бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, по статье о незаконных действиях с имуществом, находящимся под арестом или подлежащим конфискации. Об этом она рассказала РБК. Шестун добавила, что фигурантом уголовного дела стал также ее отец Николай Алексеев.

Дело по ст. 312 ч. 1 УК (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) заведено из-за автомобилей, владельцами которых числились Юлия Шестун и ее отец, которые были изъяты летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Александра Шестуна.

«Это уголовное преследование считаю незаконным, так как я и мой отец не являемся даже субъектами данной статьи. Машины были арестованы по решению СК России еще в 2018 году, ключи и документы у нас изъяли, и автомобили, о которых идет речь, нам вверены не были», — заявила Шестун.

«Что хотят приставы от меня, многодетной матери, и моего 71-летнего отца, мне не совсем понятно, дело возбуждено на пустом месте, и мною уже подана жалоба о незаконности действий ФССП России», — добавила она.