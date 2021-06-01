Жена Шестуна рассказала об уголовном деле против нее и ее отца

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 13:50
Когда можно увидеть звездный дождь в этом году РБК и ПСБ, 19:32 СК Белоруссии разрешил консулу посетить россиянина Дудникова Общество, 19:28 Эксперты оценили влияние нового закона на тариф за подведение газа Общество, 19:24 В Москве назвали улицы в честь легенд ЦСКА, «Спартака» и «Торпедо» Спорт, 19:23 Где найти третью вакцину, ЦБ назвал нелегальные компании. Главное за день Общество, 19:20 «Токсичность» нефти — не приговор для инвестора. Цены продолжат рост Инвестиции, 19:16 В Goldman Sachs назвали цифровые валюты аналогом меди для инвесторов Крипто, 19:11 На Ульяновском автозаводе задержали предполагаемых похитителей запчастей Общество, 19:04 Кремль оценил решение США отказаться от санкций против «Северного потока» Политика, 19:00 Робот-чиновник: как боты меняют рынок госуслуг в России и мире Индустрия 4.0, 19:00 ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от коронавируса Общество, 18:38 «Момент для фиксации прибыли». Как рост налогов скажется на металлургах Инвестиции, 18:22 Минпромторг поспорил с Минсельхозом из-за цен на яйца Экономика, 18:20 Суд в Москве заочно арестовал напавшую на посольство в Киеве россиянку Общество, 18:17
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Дело Шестуна ,  
0 

Жена Шестуна рассказала об уголовном деле против нее и ее отца

Против жены и тестя осужденного на 15 лет экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна судебные приставы возбудили уголовное дело. Юлия Шестун назвала его политическим преследованием
Юлия Шестун в здании Басманного суда Москвы
Юлия Шестун в здании Басманного суда Москвы (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Служба судебных приставов возбудила уголовное дело против Юлии Шестун, жены бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, по статье о незаконных действиях с имуществом, находящимся под арестом или подлежащим конфискации. Об этом она рассказала РБК. Шестун добавила, что фигурантом уголовного дела стал также ее отец Николай Алексеев.

Дело по ст. 312 ч. 1 УК (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) заведено из-за автомобилей, владельцами которых числились Юлия Шестун и ее отец, которые были изъяты летом 2019 года по решению Красногорского суда Московской области как имущество Александра Шестуна.

«Это уголовное преследование считаю незаконным, так как я и мой отец не являемся даже субъектами данной статьи. Машины были арестованы по решению СК России еще в 2018 году, ключи и документы у нас изъяли, и автомобили, о которых идет речь, нам вверены не были», — заявила Шестун.

«Что хотят приставы от меня, многодетной матери, и моего 71-летнего отца, мне не совсем понятно, дело возбуждено на пустом месте, и мною уже подана жалоба о незаконности действий ФССП России», — добавила она.

Суд признал законным 15-летний приговор Шестуну
Общество
Александр Шестун

Шестун пояснила, что считает преследование ее семьи политическим, однако заверила, что не собирается заниматься политикой и баллотироваться на выборах в Госдуму, поскольку у нее «другие приоритеты». «Я занимаюсь борьбой за своего мужа, которого осудили на 15 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима, и за свою семью, которую лишили всего имущества, включая единственное жилье, и продолжают преследовать», — сказала Шестун.

В пресс-службе ФССП РБК подтвердили, что по результатам проверки были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 312 УК РФ. Более подробную информацию в службе предоставить отказались, сославшись на закон, который запрещает разглашение данных предварительного следствия.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Приговор Шестуну огласили 25 декабря 2020 года в Подольском городском суде Московской области. Бывшего чиновника, обвинявшегося по ст. 290, 159, 174, 289 УК (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности), приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 49 млн руб.

Video

По версии обвинения, занимая должность главы администрации, Шестун создал 47 компаний, которые он контролировал через аффилированных лиц. Этим фирмам он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам. В феврале 2021 года Московский областной суд признал приговор законным.

В январе 2019 года Генпрокуратура сообщила, что у Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на 40 подконтрольных ему юрлиц и на номинальных директоров этих компаний. В августе 2020 года суд удовлетворил требование Генпрокуратуры и взыскал с Шестуна и еще нескольких лиц имущество более чем на 1 млрд руб.

Шестун объявил голодовку в СИЗО
Общество
Александр Шестун

Шестун был арестован в июне 2018 года, после того как записал видеообращения к президенту Владимиру Путину, где рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Шестун связывал угрозы в его адрес с выступлениями «против ликвидации Серпуховского района». В видеообращениях приводились записи разговоров, которые Шестун якобы вел с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым, а также начальником управления «К» ФСБ России Иваном Ткачевым. На одной из записей, предположительно, Ткачев говорит Шестуну, что его, как экс-генерала МВД Дениса Сугробова, «катком переедут» (Сугробова осудили за создание преступной группировки на 22 года, Верховный суд снизил наказание до 12 лет лишения свободы).

Шестун, возглавлявший Серпуховский район с 2003 года, в 2010 году был заявителем по так называемому игорному делу в отношении подмосковных прокуроров, якобы покрывавших незаконные казино. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России в 2011 году. В его материалы вошли аудиозаписи разговоров Шестуна с представителями прокуратуры. Тогда он участвовал в оперативной разработке прокуроров совместно с сотрудниками ФСБ под руководством Ивана Ткачева. К 2013 году все фигуранты уголовного дела вышли из СИЗО, до суда материалы не дошли.

Авторы
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Екатерина Костина Екатерина Костина
служба судебных приставов Александр Шестун уголовное дело
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Шестун объявил голодовку в СИЗО
Общество
Осужденного экс-главу района Подмосковья Шестуна этапировали из СИЗО
Общество
Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района Шестуна более 1 млрд руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter