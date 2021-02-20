Суд признал законным 15-летний приговор Шестуну

Александр Шестун (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Московский областной суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии строгого режима за коррупцию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор оставлен без изменения», — отметил представитель суда.

Адвокат Шестуна Людмила Сметанина подтвердила РБК, что приговор признан законным. По ее словам, суд оставил без внимания многочисленные нарушения, на которые указывала защита.

Сметанина намерена обратиться в Первый кассационный суд общей юрисдикции и в Европейский суд по правам человека, поскольку, по ее словам, подзащитному «создавались пыточные условия судебного заседания», нарушалось право на защиту и право гласности.