Суд признал законным 15-летний приговор Шестуну

Приговор Шестуну огласили 25 декабря в Подольском городском суде Московской области. Бывшего чиновника, обвинявшегося по ст. 290, 159, 174, 289 УК России (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности), приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 49 млн руб.
По версии обвинения, занимая должность главы администрации, Шестун создал 47 компаний, которые он контролировал через аффилированных лиц. Этим фирмам он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам.
Шестун был арестован в июне 2018 года, после того как записал видеообращения к президенту, где рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Шестун связывал угрозы в свой адрес с выступлениями «против ликвидации Серпуховского района». В видеообращениях приводились записи разговоров, которые Шестун якобы вел с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым, а также с начальником управления «К» ФСБ России Иваном Ткачевым. На одной из записей, предположительно, Ткачев говорит Шестуну, что его, как экс-генерала МВД Дениса Сугробова, «катком переедут» (Сугробова осудили за создание преступной группировки на 22 года, Верховный суд сократил срок наказания до 12 лет лишения свободы).
После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой в СИЗО.