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Шестун объявил голодовку в СИЗО

Супруга экс-главы Серпуховского района Подмосковья сообщила РБК, что ее муж неоднократно жаловался на пыточные условия содержания. По ее словам, он объявил голодовку после провокации со стороны руководства СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, которого приговорили к 15 годам колонии строгого режима, объявил голодовку в тверском СИЗО. Об этом РБК сообщила его супруга Юлия Шестун.

Она утверждает, что экс-чиновник начал голодовку из-за репрессий со стороны руководства изолятора. Женщина уточнила, что Шестун неоднократно жаловался на пыточные условия содержания, после чего его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Супруга Шестуна сообщила, что 24 марта заключенного посетили прокуроры, чтобы опросить по поводу его жалоб. Затем к нему пришла уполномоченная по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, которой он также рассказал о грубом нарушении прав заключенных.

Осужденного экс-главу района Подмосковья Шестуна этапировали из СИЗО
Общество
Александр Шестун

По словам Юлии Шестун, не прошло и суток после этих визитов, как руководство тверского СИЗО-1 предприняло провокацию в отношении Шестуна. К нему в камеру поместили мужчину, который сразу же обозначил свой статус «обиженного» (каста изгоев в уголовной среде, не принадлежащие к ней заключенные, чтобы не не оказаться к ней причисленными, должны не есть с такими людьми из одной посуды и соблюдать другие запреты. — РБК). «Обычно во всех изоляторах и колониях, во избежании конфликтов, таких заключенных селят в отдельных камерах. Уверен, что данный инцидент является очередной попыткой давления на меня со стороны руководства СИЗО-1», — заявил Шестун через своего адвоката 25 марта.

Как отметила адвокат, Шестун счел действия начальства недопустимыми и объявил о начале голодовки. Юлия Шестун заявила, что по имеющейся у нее информации, руководство СИЗО в связи с этим намерено отправить ее мужа обратно в ШИЗО.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.

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Жена Шестуна сообщила о проверке после инцидента с конвоиром
Общество
Александр Шестун

Александра Шестуна, который возглавлял Серпуховский район с 2003 года, приговорили к 15 годам колонии строгого режима в конце 2020-го. Генпрокуратура попросила суд приговорить его к 20 годам колонии строгого режима. Шестуну были предъявлены обвинения по ст. 290, 159, 174, 289 УК (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По версии прокуратуры, будучи главой администрации, он создал 47 компаний, которые были ему подконтрольными через аффилированных лиц. Этим фирмам он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам.

Авторы
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Михаил Юшков Михаил Юшков
При участии
Майя Бобенко
Александр Шестун голодовка СИЗО
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