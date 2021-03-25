Шестун объявил голодовку в СИЗО

Супруга экс-главы Серпуховского района Подмосковья сообщила РБК, что ее муж неоднократно жаловался на пыточные условия содержания. По ее словам, он объявил голодовку после провокации со стороны руководства СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, которого приговорили к 15 годам колонии строгого режима, объявил голодовку в тверском СИЗО. Об этом РБК сообщила его супруга Юлия Шестун.

Она утверждает, что экс-чиновник начал голодовку из-за репрессий со стороны руководства изолятора. Женщина уточнила, что Шестун неоднократно жаловался на пыточные условия содержания, после чего его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Супруга Шестуна сообщила, что 24 марта заключенного посетили прокуроры, чтобы опросить по поводу его жалоб. Затем к нему пришла уполномоченная по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, которой он также рассказал о грубом нарушении прав заключенных.

По словам Юлии Шестун, не прошло и суток после этих визитов, как руководство тверского СИЗО-1 предприняло провокацию в отношении Шестуна. К нему в камеру поместили мужчину, который сразу же обозначил свой статус «обиженного» (каста изгоев в уголовной среде, не принадлежащие к ней заключенные, чтобы не не оказаться к ней причисленными, должны не есть с такими людьми из одной посуды и соблюдать другие запреты. — РБК). «Обычно во всех изоляторах и колониях, во избежании конфликтов, таких заключенных селят в отдельных камерах. Уверен, что данный инцидент является очередной попыткой давления на меня со стороны руководства СИЗО-1», — заявил Шестун через своего адвоката 25 марта.