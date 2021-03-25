Шестун объявил голодовку в СИЗО
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, которого приговорили к 15 годам колонии строгого режима, объявил голодовку в тверском СИЗО. Об этом РБК сообщила его супруга Юлия Шестун.
Она утверждает, что экс-чиновник начал голодовку из-за репрессий со стороны руководства изолятора. Женщина уточнила, что Шестун неоднократно жаловался на пыточные условия содержания, после чего его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).
Супруга Шестуна сообщила, что 24 марта заключенного посетили прокуроры, чтобы опросить по поводу его жалоб. Затем к нему пришла уполномоченная по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, которой он также рассказал о грубом нарушении прав заключенных.
По словам Юлии Шестун, не прошло и суток после этих визитов, как руководство тверского СИЗО-1 предприняло провокацию в отношении Шестуна. К нему в камеру поместили мужчину, который сразу же обозначил свой статус «обиженного» (каста изгоев в уголовной среде, не принадлежащие к ней заключенные, чтобы не не оказаться к ней причисленными, должны не есть с такими людьми из одной посуды и соблюдать другие запреты. — РБК). «Обычно во всех изоляторах и колониях, во избежании конфликтов, таких заключенных селят в отдельных камерах. Уверен, что данный инцидент является очередной попыткой давления на меня со стороны руководства СИЗО-1», — заявил Шестун через своего адвоката 25 марта.