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ПМЭФ-2021 ,  
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Беглов предупредил о госпитализации участников ПМЭФ с температурой

Петербургский международный экономический форум будет безопасен как для участников, так и для жителей города, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал о принятых на форуме санитарных мерах безопасности
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) при повышении температуры тела будут госпитализировать и изолировать, рассказал агентству «РИА Новости» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Дополнительно в отелях с участниками и гостями форума организована бесконтактная термометрия всех проживающих. Повышение температуры тела повлечет за собой изоляцию и госпитализацию», — сказал он. Губернатор добавил, что в помещениях, которые посещал человек с повышенной температурой, проведут уборку, дезинфекцию «и другие необходимые мероприятия».

По словам Беглова, участников ПМЭФ с положительным тестом на коронавирус будут госпитализировать в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, а контактировавших с заболевшими отправят в обсерваторы на базе пансионатов «Балтиец» и «Заря».

Губернатор пояснил, что во время проведения форума бригады скорой помощи будут постоянно дежурить в «Экспофоруме», аэропорту «Пулково» и на Московском вокзале.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

«При выявлении пациентов с подозрением на инфекционное заболевание их также госпитализируют», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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В 2020 году ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня, однако в начале марта первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что мероприятие не будет проводиться из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006 года в нем принимает участие президент России. В 2019 году году в работе форума участвовали более 19 тыс. человек из 145 государств.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

31 мая 2021 года Белоусов в интервью РБК рассказал, что самой многочисленной иностранной делегацией ПМЭФ станет делегация из США. Он отметил, что американские делегации традиционно самые многочисленные. «Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал Белоусов.

По его словам, на фоне жесткой риторики и сложных политических взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном у компаний из России и США складываются доверительные контакты. Белоусов добавил, что страной — партнером форума в этом году выступает Катар, откуда также ожидается большая делегация, более 200 человек. Традиционно более ста участников будет из Китая и Германии. «Из Великобритании, Франции, Италии много народу приедет. Много компаний приезжает. Деловая часть — больше 1200 компаний», — сказал первый вице-премьер.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ПМЭФ коронавирус госпитализация скорая Александр Беглов
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