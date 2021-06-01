Беглов предупредил о госпитализации участников ПМЭФ с температурой

Петербургский международный экономический форум будет безопасен как для участников, так и для жителей города, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал о принятых на форуме санитарных мерах безопасности

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) при повышении температуры тела будут госпитализировать и изолировать, рассказал агентству «РИА Новости» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Дополнительно в отелях с участниками и гостями форума организована бесконтактная термометрия всех проживающих. Повышение температуры тела повлечет за собой изоляцию и госпитализацию», — сказал он. Губернатор добавил, что в помещениях, которые посещал человек с повышенной температурой, проведут уборку, дезинфекцию «и другие необходимые мероприятия».

По словам Беглова, участников ПМЭФ с положительным тестом на коронавирус будут госпитализировать в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, а контактировавших с заболевшими отправят в обсерваторы на базе пансионатов «Балтиец» и «Заря».

Губернатор пояснил, что во время проведения форума бригады скорой помощи будут постоянно дежурить в «Экспофоруме», аэропорту «Пулково» и на Московском вокзале.