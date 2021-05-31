Делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021

Американский бизнес направил на ПМЭФ самую большую из иностранных делегаций, несмотря на сложности во взаимоотношениях стран. Политика меняется вместе с политиками, а бизнес выстраивается годами, объясняет Андрей Белоусов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Самой многочисленной иностранной делегацией на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме станет делегация из США. Об этом РБК сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Интервью Андрея Белоусова смотрите на телеканале и читайте на сайте РБК в понедельник.

По его словам, американские делегации традиционно самые многочисленные. «Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал Белоусов.

По его словам, на фоне жесткой риторики и сложных политических взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном у компаний из России и США складываются доверительные контакты.

«Бизнес реально беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения. Потому что политика меняется вместе с политиками, а вот бизнес-отношения выстраиваются годами. Тем более в условиях, когда есть высокая неопределенность, появляются новые страны на мировой арене, меняются рынки», — отметил вице-премьер.

Белоусов добавил, что страной-партнером форума в этом году выступает Катар, откуда также ожидается большая делегация, более 200 человек. Традиционно более ста участников будет из Китая и Германии. «Из Великобритании, Франции, Италии много народу приедет. Много компаний приезжает. Деловая часть — больше 1200 компаний», — говорит первый вице-премьер.