Власти Москвы сообщили о заполненности больниц на пике эпидемии COVID-19

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На пике эпидемии коронавируса в московских больницах находились около 20 тыс. пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».

«Я думаю, что на пике у нас было около 20 тыс. людей, которые находились в больнице», — сказала Ракова.

По ее словам, в Москве благодаря перепрофилированию коечного фонда всем заболевшим хватило места, а врачам не приходилось делать выбор, «кому давать шанс жить, а кого оставлять без надлежащей медицинской помощи». Реанимационное-коечный фонд был максимально задействован на две трети.

Ракова рассказала, что с момента появления первого больного до пика заболеваемости у московских властей было полтора месяца. Поэтому они успели максимально перестроить стационарную сеть и настроить на работу с коронавирусом амбулаторную сеть.