Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 01 июн, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 01 июн, 13:28
В Подмосковье откроются для посещения религиозные организации Общество, 00:11 Власти поставили цель вернуть экономику к активному росту через 1,5 года Экономика, 00:00 Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян Экономика, 00:00 СМИ сообщили о нападении грабителей на замдиректора филиала «Ростелекома» Общество, 01 июн, 23:52 Трамп бросил дополнительные силы на подавление беспорядков Общество, 01 июн, 23:40 Власти Москвы сообщили о будущем построенных под COVID-19 госпиталей Общество, 01 июн, 23:33 Власти Москвы сообщили о заполненности больниц на пике эпидемии COVID-19 Общество, 01 июн, 23:13 NASA зафиксировало первую с октября 2017 года вспышку M-класса на Солнце Общество, 01 июн, 22:45 В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Общество, 01 июн, 22:39 Появилось видео с места обрушения моста в Мурманской области Общество, 01 июн, 22:37 В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом Общество, 01 июн, 22:22 Самоизоляция: почему не надо требовать от себя достижений Совместный проект, 01 июн, 22:17 Глава региона в Италии предложил ввести наказание для COVID-диссидентов Общество, 01 июн, 22:14 Врачи сообщили о риске навсегда потерять обоняние и вкус после COVID-19 Общество, 01 июн, 22:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Москвы сообщили о заполненности больниц на пике эпидемии COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

На пике эпидемии коронавируса в московских больницах находились около 20 тыс. пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы «Док-ток» на «Первом канале».

«Я думаю, что на пике у нас было около 20 тыс. людей, которые находились в больнице», — сказала Ракова.

По ее словам, в Москве благодаря перепрофилированию коечного фонда всем заболевшим хватило места, а врачам не приходилось делать выбор, «кому давать шанс жить, а кого оставлять без надлежащей медицинской помощи». Реанимационное-коечный фонд был максимально задействован на две трети.

СМИ узнали сроки поступления российского препарата от COVID-19 в больницы
Общество

Ракова рассказала, что с момента появления первого больного до пика заболеваемости у московских властей было полтора месяца. Поэтому они успели максимально перестроить стационарную сеть и настроить на работу с коронавирусом амбулаторную сеть.

В конце мая власти Москвы сообщили, что пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных. При этом резервный коечный фонд на базе временных госпиталей будет сохранен на случай изменения эпидемиологической обстановки.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Москва, коронавирус, больницы, Анастасия Ракова
Материалы по теме
Власти Москвы опровергли китайское происхождение тестов на коронавирус
Общество
СМИ узнали сроки поступления российского препарата от COVID-19 в больницы
Общество
Кремль предложил Минздраву пояснить новый метод подсчета больных COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter