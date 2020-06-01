Врачи сообщили о риске навсегда потерять обоняние и вкус после COVID-19

Потеря обоняния и вкуса во время болезни COVID-19 может быть не временным явлением, у части пациентов они так и не восстанавливаются после выздоровления

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Многие пациенты, переболевшие COVID-19, называли среди симптомов заболевания потерю обоняния и вкуса. У большинства из них нормальное функционирование органов чувств восстанавливалось после выздоровления. Однако к некоторым людям обоняние и вкус возвращаются только через несколько месяцев после того, как их признали здоровыми, а отдельные пациенты могут потерять способность ощущать вкус и запах навсегда, пишет The Wall Street Journal.

В публикации в медицинском журнале European Archives of Oto-Rhino-Laryngology говорилось, что из 417 контрольных пациентов, перенесших легкие и умеренные формы COVID-19 в Европе, сообщили о дисфункциях вкуса и обоняния 88 и 86% соответственно. При этом большинство пациентов утверждали, что они не могут чувствовать вкус или запах даже после того, как другие симптомы исчезли. По крайней мере у четверти переболевших COVID-19 на восстановление обоняния и вкуса после исчезновения других симптомов уходило около двух недель. Долгосрочные последствия заболевания еще только предстоит оценить.

Американские врачи, на которых ссылается издание, описали случаи, когда вкус и обоняние после COVID-19 так и не восстановились. По одной из версий, «обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и по сути являются магистралью к нему, совершают самоубийство, чтобы не пропустить вирус в мозг», рассказала Даниэлла Рид, заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании.

«Это может быть здоровая реакция на вирус. Если она не сработает, то, может быть, люди действительно заболеют», — пояснила она.