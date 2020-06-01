В Совфеде предложили правительству ввести страхование от безработицы

Также сенаторы предложили выделять регионам деньги на поддержание занятости местных жителей и содействие трудоустройству тех, кто потерял работу, в том числе на возмещение расходов по оплате их труда

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Члены Совета Федерации предложили правительству рассмотреть возможность страхования граждан при потере работы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления СФ.

Также в сенате (кто именно является автором инициативы, агентство не уточняет) предложили ввести дополнительные гарантии социальной поддержки для людей предпенсионного возраста. По замыслу сенаторов, они должны действовать при массовых увольнениях во время введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или во время распространения заболевания, которое вызывает опасность для окружающих. Дополнительные гарантии должны будут предусматривать право граждан на трудоустройство или получение пенсии досрочно, если устроить их на работу невозможно.

Среди предложений сенаторов также есть выделение субсидий региональным бюджетам, чтобы в субъектах смогли снизить напряженность на рынке труда. В частности, на эти деньги регионам предлагается поддерживать занятость работников на предприятиях и содействовать трудоустройству уволенных, в том числе возмещать расходы на оплату их труда.

Еще сенаторы предложили заложить в бюджет на 2021 год и плановый бюджет на 2020–2023 годы увеличение финансирования социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми.