Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 13:28
Кадыров объявил о втором этапе снятия ограничений в Чечне Общество, 21:36 Новый владелец «Ведомостей» заявил о покупке издания на свои деньги Технологии и медиа, 21:33 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 21:30 В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания Общество, 21:26 СМИ сообщили о смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу в Подмосковье Спорт, 21:11 Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Политика, 21:09 В Совфеде предложили правительству ввести страхование от безработицы Общество, 21:09 Москва и мировые столицы: сколько стоит поддержка бизнеса РБК и Центр поддержки экономики, 20:44 В Москву вернулись докарантинные пробки Общество, 20:43 Минтруд отчитался о начислении выплат для 15 млн детей от 3 до 16 лет Политика, 20:37 Фигуристка Трусова приехала в Кисловодск для подготовки к сезону Спорт, 20:33 РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста Бизнес, 20:20 Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары Бизнес, 20:13 Когда в России начнут активнее использовать дроны: исследование EY Pro, 20:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Совфеде предложили правительству ввести страхование от безработицы

Также сенаторы предложили выделять регионам деньги на поддержание занятости местных жителей и содействие трудоустройству тех, кто потерял работу, в том числе на возмещение расходов по оплате их труда
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Члены Совета Федерации предложили правительству рассмотреть возможность страхования граждан при потере работы. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления СФ.

Также в сенате (кто именно является автором инициативы, агентство не уточняет) предложили ввести дополнительные гарантии социальной поддержки для людей предпенсионного возраста. По замыслу сенаторов, они должны действовать при массовых увольнениях во время введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или во время распространения заболевания, которое вызывает опасность для окружающих. Дополнительные гарантии должны будут предусматривать право граждан на трудоустройство или получение пенсии досрочно, если устроить их на работу невозможно.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июня
Общество

Среди предложений сенаторов также есть выделение субсидий региональным бюджетам, чтобы в субъектах смогли снизить напряженность на рынке труда. В частности, на эти деньги регионам предлагается поддерживать занятость работников на предприятиях и содействовать трудоустройству уволенных, в том числе возмещать расходы на оплату их труда.

Еще сенаторы предложили заложить в бюджет на 2021 год и плановый бюджет на 2020–2023 годы увеличение финансирования социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми.

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных
Общество
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В конце мая «Известия» сообщили, что Минтруд готов поддержать идею о страховании от безработицы и внести соответствующие изменения в законодательство, но только при согласии бизнеса и профсоюзов. В частности, министерство ждало согласованной позиции от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В Минтруде отметили, что создание такой системы потребует формирования нового внебюджетного фонда, в который необходимо будет делать взносы.

По данным ведомства, сейчас в России официально зарегистрированы 2,09 млн безработных. Наиболее сложным для рынка труда окажется третий квартал 2020 года, сообщил министр труда Антон Котяков. «Это пиковое значение накопленного объема безработных граждан, в четвертом квартале динамика уже будет стабилизироваться», — отметил министр.

Ранее в консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) допустили рост уровня безработицы в России в два или три раза по сравнению с периодом до пандемии. При этом в BCG предположили, что к концу 2020 года ситуация начнет улучшаться.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: безработица, Совет Федерации
Материалы по теме
Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных
Общество
Кремль не увидел связи роста безработицы с «перегибами» в борьбе с COVID
Общество
Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter