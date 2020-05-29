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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Тульской области разрешил открыться ТЦ и кафе с летними верандами

Фото: maxi_tula / Instagram
Фото: maxi_tula / Instagram

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разрешил с 1 июня открыться летним кафе с открытой верандой, торговым центрам и магазинам. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно поправкам к указу губернатора, они должны иметь площадь до 400 кв. м. Помимо этого общественные пространства станут доступны для прогулок, можно будет заниматься спортом на открытом воздухе. Откроются стрелковые клубы, центры активного отдыха и конноспортивные центры.

Автошколы смогут проводить практические занятия, а в учреждениях среднего профессионального образования разрешили проводить очные демонстрационные экзамены и подготовку к ним.

Согласно указу, цифровые пропуска для пересечения границы Тульской области и двухнедельную обязательную самоизоляцию отменили. Власти также позволили проводить публичные слушания и официальные мероприятия, однако число участников не должно превышать 30 человек.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Несмотря на послабления, действие других ограничений продлили до 15 июня. В частности, обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. На территории Тульской области также ввели обязательный масочный режим, однако на улице маски носить не нужно.

В Калужской области режим повышенной готовности продлили до 15 июня. Ограничительные меры продлили и в Брянской области. С 1 июня в регионе продлят режим повышенной готовности, который останется до особого распоряжения санитарного врача области.

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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Торговые центры с 1 июня откроются и в Москве. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк рассказал, что в ТЦ пока не возобновят работу пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны.

Помимо этого жителям Москвы разрешили гулять по графику. При этом режим самоизоляции и пропусков продлили до 14 июня. Кроме того, жители столицы обязаны надевать маску при любом выходе на улицу, а в общественных местах также должны надевать перчатки.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Тульская область, ТЦ, коронавирус
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