Глава Тульской области разрешил открыться ТЦ и кафе с летними верандами

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин разрешил с 1 июня открыться летним кафе с открытой верандой, торговым центрам и магазинам. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно поправкам к указу губернатора, они должны иметь площадь до 400 кв. м. Помимо этого общественные пространства станут доступны для прогулок, можно будет заниматься спортом на открытом воздухе. Откроются стрелковые клубы, центры активного отдыха и конноспортивные центры.

Автошколы смогут проводить практические занятия, а в учреждениях среднего профессионального образования разрешили проводить очные демонстрационные экзамены и подготовку к ним.

Согласно указу, цифровые пропуска для пересечения границы Тульской области и двухнедельную обязательную самоизоляцию отменили. Власти также позволили проводить публичные слушания и официальные мероприятия, однако число участников не должно превышать 30 человек.