Больше 50% россиян выступили за уменьшение числа запретов после пандемии

Меньше трети россиян полагают, что государству стоит усилить контроль над общественной жизнью. Большинство опрошенных считают, что после эпидемии власть должна отказаться от запретов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После завершения эпидемии коронавируса россияне ждут ослабления контроля со стороны государства. К этому выводу пришли аналитики центра социального проектирования «Платформа» и Социологического антикризисного центра по результатам опроса (материалы есть в распоряжении РБК).

54% опрошенных полагают, что после завершения кризиса, связанного с пандемией, порядок в мире должен измениться. Авторы опроса описывают это как запрос на новое качество политики государства и «синдром возвращения с войны», для которого характерны ожидания нового устройства.

Только 27% опрошенных заявили, что ждут от государства усиления контроля над всеми сферами жизни общества. 51% заявил, что в обществе уже сейчас слишком много запретов и их уровень должен снижаться.

В числе прочего, как показывают результаты опроса, россияне рассчитывают на изменение отношений власти и общества. Только 14% опрошенных заявили, что в сложной ситуации могут положиться на государство. 59% заявили, что не доверяют официальной информации об эпидемии. Это соответствует данным опроса, проведенного «Платформой» в первой половине апреля. С того времени недоверие к официальной информации выросло: полтора месяца назад ей не верили 56% опрошенных.