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Пандемия коронавируса ,  
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Больше 50% россиян выступили за уменьшение числа запретов после пандемии

Меньше трети россиян полагают, что государству стоит усилить контроль над общественной жизнью. Большинство опрошенных считают, что после эпидемии власть должна отказаться от запретов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После завершения эпидемии коронавируса россияне ждут ослабления контроля со стороны государства. К этому выводу пришли аналитики центра социального проектирования «Платформа» и Социологического антикризисного центра по результатам опроса (материалы есть в распоряжении РБК).

54% опрошенных полагают, что после завершения кризиса, связанного с пандемией, порядок в мире должен измениться. Авторы опроса описывают это как запрос на новое качество политики государства и «синдром возвращения с войны», для которого характерны ожидания нового устройства.

Только 27% опрошенных заявили, что ждут от государства усиления контроля над всеми сферами жизни общества. 51% заявил, что в обществе уже сейчас слишком много запретов и их уровень должен снижаться.

В числе прочего, как показывают результаты опроса, россияне рассчитывают на изменение отношений власти и общества. Только 14% опрошенных заявили, что в сложной ситуации могут положиться на государство. 59% заявили, что не доверяют официальной информации об эпидемии. Это соответствует данным опроса, проведенного «Платформой» в первой половине апреля. С того времени недоверие к официальной информации выросло: полтора месяца назад ей не верили 56% опрошенных.

Более половины россиян заявили о недоверии официальным новостям о вирусе
Общество
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Онлайн-опрос проводился 30 апреля на выборке из 1000 респондентов среди россиян в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. Отбор респондентов производился по квотам по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта на основе данных ФОМа о структуре онлайн-аудитории.

«И обществу, и бизнесу важен период, когда появляется возможность отдышаться — власть на время сокращает объем репрессивных функций, отказывается от жесткого регулирования и позиции «сверхкомпетенции» (изначального знания «как надо» поступать всем и в чем состоит общественное благо). При этом государство находится в максимальном диалоге с участниками рынка, проявляет эмпатию и меняет стилистику в отношениях с населением. Коротко эту политику можно выразить формулой «оставить общество в покое» после ухода непосредственной эпидемической опасности», — делают вывод авторы опроса.

За время пандемии уровень доверия к государству упал у 61% россиян
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Только 15% респондентов согласны с утверждением «Если большинству населения что-то не нравится, государству лучше это запретить». 73% придерживаются принципа «Если люди не нарушают закон, они могут делать то, что им нравится». Это, по мнению аналитиков «Платформы» и антикризисного центра, свидетельствует о росте признания различных сегментов общества, чьи ценности не разделяет большинство. «Такая «либерализация» массового сознания является относительно новым трендом. Запрос на снижение опеки со стороны государства и сокращение нормирования жизни подтверждается более детальным анализом отдельных практик», — оценивают эксперты эти данные.

Авторы: Наталья Галимова, Георгий Тадтаев
Теги: опрос, социологические опросы, коронавирус
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