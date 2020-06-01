Больше 50% россиян выступили за уменьшение числа запретов после пандемии
После завершения эпидемии коронавируса россияне ждут ослабления контроля со стороны государства. К этому выводу пришли аналитики центра социального проектирования «Платформа» и Социологического антикризисного центра по результатам опроса (материалы есть в распоряжении РБК).
54% опрошенных полагают, что после завершения кризиса, связанного с пандемией, порядок в мире должен измениться. Авторы опроса описывают это как запрос на новое качество политики государства и «синдром возвращения с войны», для которого характерны ожидания нового устройства.
Только 27% опрошенных заявили, что ждут от государства усиления контроля над всеми сферами жизни общества. 51% заявил, что в обществе уже сейчас слишком много запретов и их уровень должен снижаться.
В числе прочего, как показывают результаты опроса, россияне рассчитывают на изменение отношений власти и общества. Только 14% опрошенных заявили, что в сложной ситуации могут положиться на государство. 59% заявили, что не доверяют официальной информации об эпидемии. Это соответствует данным опроса, проведенного «Платформой» в первой половине апреля. С того времени недоверие к официальной информации выросло: полтора месяца назад ей не верили 56% опрошенных.