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Пандемия коронавируса ,  
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Более половины россиян заявили о недоверии официальным новостям о вирусе

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Только 8% россиян полностью верят тому, что говорят чиновники о ситуации с коронавирусом. Большая часть людей предпочитает верить знакомым врачам
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Больше половины россиян считают, что официальная информация о коронавирусе неверна, и больше доверяют словам знакомых врачей. Это следует из опроса, проведенного компанией Online Market Intelligence и Центром социального проектирования «Платформа» (есть у РБК).

О недоверии к официальной информации заявили 56% респондентов. При этом причины, по которым россияне не верят официальной информации, разделились почти поровну: 29% считают, что власти занижают реальное количество заболевших и сложность ситуации, и почти столько же, напротив, уверены, что ситуация сильно нагнетается и представляется хуже, чем есть. 4% россиян заявили, что не следят за официальной информацией об эпидемии коронавируса.

60% опрошенных заявили, что доверяют или частично верят информации, которую им могут сообщить лично знакомые врачи. Незнакомым лично медицинским работникам (врачам, медсестрам, главврачам) в зависимости от их положения в системе здравоохранения доверяют от 32 (главврачам) до 49% (работающим по специальности эпидемиологам).

Представителям Минздрава и других органов власти в полной мере верят только 8% опрошенных и 15% — частично. Меньше всего опрошенные доверяют блогерам — только 5% заявили о безусловном доверии к ним.

Примерно треть (30%) опрошенных больше боятся последствий экономического кризиса, вызванного коронавирусом, чем самой болезни.

29% не волнует ни кризис, ни риск заболеть самим. Среди этой группы людей, отмечают исследователи, больше всего госслужащих (доля работающих на государственных или муниципальных предприятиях достигает 32%).

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Опрос проводился онлайн, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов в городах с населением более 100 тыс. человек.

Согласно официальной информации, сейчас в России 32 008 случаев заболевания и 273 умерших. С начала эпидемии выздоровели 2590 человек.

Авторы: Георгий Тадтаев, Наталья Галимова
Теги: коронавирус, опрос
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