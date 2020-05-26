За время пандемии уровень доверия к государству упал у 61% россиян

При этом доля россиян, которые надеются только на себя, значительно выросла

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Уровень доверия к институтам государства и вера в то, что оно готово прийти на помощь гражданам, за время пандемии коронавируса снизились у 61% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа», с которым ознакомился РБК.

Повысилась уверенность в том, что государство в трудную минуту придет на помощь, у 10% опрошенных.

54% участников опроса стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% респондентов снизился уровень доверия к российскому здравоохранению. 42% опрошенных стали менее уверенными в стабильности компаний, в которых они работают.

Кроме того, 24% россиян заявили о снижении доверия к людям вообще, а у 25% опрошенных снизилась уверенность в том, что им есть на кого положиться.

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