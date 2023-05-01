Евгений Петросян опроверг сообщения о госпитализации

Петросян после сообщений о госпитализации заявил о плановом обследовании

Евгений Петросян (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Народный артист РСФСР, юморист и телеведущий Евгений Петросян заявил ТАСС, что его не госпитализировали, а в больнице он проходит плановое обследование.

«Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники», — сказал он.

Ранее о госпитализации артиста сообщали телеграм-каналы Mash, Baza и 112; по их данным, днем 1 мая Петросян почувствовал себя плохо, его жена вызвала скорую. Baza сообщала, что он находится в Боткинской больнице.

Петросяну 77 лет. Ранее юморист опровергал информацию о проблемах со здоровьем, в частности, сообщения о болях в ногах, которые появились после публикаций фотографий артиста со специальными тейпами на ногах, и просил «не делать из мухи слона».

Евгений Петросян к середине 2000-х стал долларовым миллионером: в 2005 году Forbes поставил его на 27-е место в списке 50 самых богатых отечественных звезд, оценив его годовой заработок в $2,1 млн.

В ноябре 2018 года Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко. Бывшие супруги вели судебную тяжбу о разделе совместно нажитого имущества, стоимость которого оценивалась в 1,5 млрд руб. В 2019-м он женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, год спустя у пары родился сын. В январе 2023 года попал под санкции Украины