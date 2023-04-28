Президент Сербии Вучич после сообщений о госпитализации заявил, что он в порядке

Вучич после сообщений о госпитализации заявил, что он «в порядке»

Вучич сообщил, что отправляется в запланированный тур по Сербии. Ранее в Twitter появились данные о госпитализации президента. Сербские СМИ назвали их выдумкой и сообщали, что речь шла об обычном визите к врачу

Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что отправляется в плановую поездку по стране, передает «Sputnik Сербия».

«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в тур по Сербии», — сказал Вучич.

Вучичу 53 года. На посту президента Сербии он находится с июня 2017 года.

Сообщения об экстренной госпитализации Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде появились в Twitter. Сербские СМИ опровергли эти данные. Телеканал Pink.rs назвал эти сообщения «выдуманными». А издание Alo! отметило, что речь идет об обычном визите к врачу. «Иногда он [Вучич] устает, как и любой трудолюбивый человек. Иногда он даже ходит к врачу», — передает портал.

Сын президента Данило Вучич выразил поддержку своему отцу. «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров», — написал он в соцсетях.