Вучич после сообщений о госпитализации заявил, что он «в порядке»
Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что отправляется в плановую поездку по стране, передает «Sputnik Сербия».
«Я в порядке. Сегодня с 12:00 я отправляюсь в тур по Сербии», — сказал Вучич.
Вучичу 53 года. На посту президента Сербии он находится с июня 2017 года.
Сообщения об экстренной госпитализации Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде появились в Twitter. Сербские СМИ опровергли эти данные. Телеканал Pink.rs назвал эти сообщения «выдуманными». А издание Alo! отметило, что речь идет об обычном визите к врачу. «Иногда он [Вучич] устает, как и любой трудолюбивый человек. Иногда он даже ходит к врачу», — передает портал.
Сын президента Данило Вучич выразил поддержку своему отцу. «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров», — написал он в соцсетях.