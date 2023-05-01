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Аналитики допустили исчезновение 14 млн рабочих мест в мире к 2027 году

Аналитики Всемирного экономического форума: 14 млн рабочих мест в мире исчезнут к 2027-му
Согласно проведенному среди 800 компаний опросу Всемирного экономического форума, к 2027 году планируется создать 69 млн рабочих мест и сократить 83 млн. Основной причиной снижения их числа станет инфляция и слабый рост экономики
Фото: Reuters
Фото: Reuters

К 2027 году мировые работодатели планируют создать 69 млн рабочих мест, а сократить — 83 млн, следует из отчета Всемирного экономического форума (ВЭФ), который был составлен на основе опросов более 800 компаний. Об этом сообщает CNN.

В отчете сказано, что чистая потеря рабочих мест составит 14 млн — или 2% от текущей занятости. На создание рабочих мест положительно повлияет переход на возобновляемые источники энергии; на сокращение — снижение экономического роста и повышение инфляции.

И позитивно, и негативно на количестве рабочих мест скажется внедрение искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозу ВЭФ, с одной стороны, занятость специалистов в данной сфере (аналитиков данных, экспертов по машинному обучению и кибербезопасности) вырастет в среднем на 30% через пять лет. С другой — свои рабочие места потеряют, например, секретари или сотрудники, занимающиеся вводом данных, — всего 26 млн рабочих мест.

Пока, отметили в ВЭФ, ИИ выполняет 34% тех или иных задач, связанных с бизнесом. По сравнению с 2020-м годом показатель повысился незначительно. Кроме того, работодатели стали менее оптимистично оценивать его дальнейший рост. Согласно опросу, к 2027-му будут автоматизированы 42% задач — а в 2020-м ожидалось, что уже к 2025 году показатель достигнет 47%.

Инвестиционный банк Goldman Sachs в конце марта опубликовал отчет, согласно которому ИИ может стать эквивалентом 300 млн рабочих мест. По подсчетам банка, искусственный интеллект будет способен выполнять до 46% задач в административном секторе и до 44% — в юриспруденции. Однако автоматизировать работу в строительной отрасли или техническом обслуживании можно будет только на 6 и 4% соответственно.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
рабочие места искусственный интеллект Всемирный экономический форум
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