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Goldman Sachs допустил замену 300 млн рабочих искусственным интеллектом

Goldman Sachs: 300 млн человек могут потерять работу из-за искусственного интеллекта
Искусственный интеллект сможет справляться почти с половиной задач в административной сфере и юриспруденции, предполагают в Goldman Sachs. Это может привести к замене ИИ 300 млн рабочих мест
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Искусственный интеллект (ИИ) может стать эквивалентом 300 млн рабочих мест, сообщается в отчете инвестиционного банка Goldman Sachs, передает Би-би-си.

Из отчета следует, что ИИ будет способен выполнять до 46% задач в административном секторе и до 44% — в юриспруденции. Однако автоматизировать работу в строительной отрасли или техническом обслуживании можно будет только на 6 и 4% соответственно.

Goldman Sachs отмечает, что, несмотря на возможную замену существующих профессий с помощью ИИ, одновременно могут появиться новые рабочие места и может возникнуть бум производительности, что позволит увеличить общую годовую стоимость товаров и услуг, производимых во всем мире, на 7%.

В докладе сказано, что 60% из существующих сейчас профессий в 1940-м еще не было. Однако технологические изменения с 1980-х усилили смену рабочих мест, при этом новые не успевали появляться. Генеративный ИИ (который создает новый оригинальный контент, например тексты) может иметь похожее влияние и сократит уровень занятости.

В декабре прошлого года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян об их отношении к искусственному интеллекту. 46% респондентов отметили, что среди негативных последствий использования ИИ может быть то, что он оставит людей без работы. Однако больше россиян опасались похищения данных, собранных ИИ (62%), использования ИИ в корыстных целях (61%), принятия им безответственных (58%) и ошибочных (54%) решений.

Уровень доверия к ИИ составил 55%. Люди мотивировали это тем, что ему можно передать опасные для человека виды работ (35% в группе доверяющих), ИИ объективен и не имеет личных интересов (34%), может улучшать и упрощать жизнь и работу человека (32%) и ошибается реже людей (23%).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
искусственный интеллект рабочие места
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