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В США и Китае предложили регулировать сервисы искусственного интеллекта

В США и Китае предложили регулировать подобные ChatGPT сервисы искусственного интеллекта
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос о необходимости ввести регулирование сервисов искусственного интеллекта, таких как чат-бот ChatGPT, пишет The Wall Street Journal.

Власти США опасаются, что такие технологии могут быть использованы для дискриминации или распространения вредоносной информации.

В связи с этим Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли направило официальный запрос, в котором попросило уточнить, что имеется в виду под «мерами подотчетности» и должны ли «потенциально опасные новые модели искусственного интеллекта» проходить процесс сертификации до их выпуска.

По словам главы Национального управления по телекоммуникациям и информации Алана Дэвидсона, предложения по регулированию сервисов искусственного интеллекта будут приниматься в течение следующих 60 дней.

Регулировать работу сервисов искусственного интеллекта также хотят в Китае. 11 апреля Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало проект «Меры по управлению службами генеративного искусственного интеллекта» и сделало его открытым для комментариев. Под термином «генеративный искусственный интеллект», который упоминается в проекте, подразумевают технологии генерации текста, изображений, звуков, видео, кодов и другого контента на основе алгоритмов, моделей и правил.

В статье 4 данного проекта отмечается, что такой контент не должен призывать к подрыву государственной власти, подрыву национального единства, к пропаганде терроризма, экстремизма, к разжиганию этнической ненависти и т.д.

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ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI (один из ее сооснователей — американский предприниматель Илон Маск).

Теги
США Китай искусственный интеллект чат-бот ChatGPT
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