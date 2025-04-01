Путин упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии

Мера представляет собой исключение из законодательства, требующего замены иностранцами своих прав на российские через год после получения гражданства или ВНЖ

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Граждане Абхазии, имеющие вид на жительство (ВНЖ) в России, смогут получать российские национальные водительские права в упрощенном порядке, следует из указа президента Владимира Путина.

«Установить, что гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке», — говорится в документе.

Сдавать экзамены и проходить медосвидетельствование для получения прав не нужно. Получить российские права по этой схеме можно будет и в Абхазии. Желающим оформить их также не придется платить госпошлину.

Абхазские водительские права с неистекшим сроком признаются действительными в России до 1 апреля 2026 года, указ об упрощенной выдаче российского удостоверения будет действовать до этой же даты.

Указ был введен после просьбы нового президента Абхазии Бадры Гунбы к Путину на встрече в начале марта отсрочить для жителей республики введение запрета на въезд в Россию без российских водительских прав. Соответствующие изменения внесли в законодательство в прошлом году.

Согласно им, с 1 апреля этого года стали недействительными в России иностранные и международные водительские права тех, кто получил ВНЖ или российское гражданство год и более назад. Также недействительны полученные россиянами за границей иностранные национальные водительские удостоверения по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения таких прав.

Соответственно, обладателям таких прав давали год на прохождение экзамена ГИБДД и оформление российских прав — либо с момента приезда в Россию, либо с момента получения паспорта или ВНЖ.