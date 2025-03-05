Гунба попросил Путина отсрочить ограничения на въезд в Россию из-за прав

Встреча Владимира Путина с Бадрой Гунбой, Кремль, Москва, 5 марта 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой отсрочить на два года введение запрета для граждан республики без российских водительских прав на въезд в Россию. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. Гунба отметил, что за это время власти смогут проинформировать население республики о новых правилах.

«Еще один вопрос, который буквально тревожит граждан нашей страны. С 1 апреля вступает в силу новое законодательство, в соответствии с которым наши граждане, пересекающие границу автотранспортным средством, к сожалению, не смогут попадать на территорию Республики Абхазия. Если есть такая возможность, в отношении Абхазии продлить сроки вступления данного законодательства на два года», — сказал Гунба.



Путин в ответ заявил, что поручит Министерству внутренних дел России вместе с абхазскими коллегами проработать вопрос о выдаче гражданам Абхазии российских водительских прав в ускоренном режиме.

«Мы это сделаем», — сказал президент.

В апреле 2024 года вступили в силу изменения в законе «О безопасности дорожного движения», согласно которым при получении гражданства России или вида на жительство лицам, имеющим иностранные водительские удостоверения, необходимо сменить их на водительские права российского образца, при этом управлять транспортными средствами на территории страны с иностранными водительскими правами запрещено.