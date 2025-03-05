 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Гунба попросил Путина отсрочить ограничения на въезд в Россию из-за прав

Встреча Владимира Путина с Бадрой Гунбой, Кремль, Москва, 5 марта 2025 года
Встреча Владимира Путина с Бадрой Гунбой, Кремль, Москва, 5 марта 2025 года (Фото: Администрация Президента России)

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой отсрочить на два года введение запрета для граждан республики без российских водительских прав на въезд в Россию. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. Гунба отметил, что за это время власти смогут проинформировать население республики о новых правилах.

«Еще один вопрос, который буквально тревожит граждан нашей страны. С 1 апреля вступает в силу новое законодательство, в соответствии с которым наши граждане, пересекающие границу автотранспортным средством, к сожалению, не смогут попадать на территорию Республики Абхазия. Если есть такая возможность, в отношении Абхазии продлить сроки вступления данного законодательства на два года», — сказал Гунба.

Путин встретился с победившим на президентских выборах в Абхазии Гунбой
Политика

Путин в ответ заявил, что поручит Министерству внутренних дел России вместе с абхазскими коллегами проработать вопрос о выдаче гражданам Абхазии российских водительских прав в ускоренном режиме.

«Мы это сделаем», — сказал президент.

В апреле 2024 года вступили в силу изменения в законе «О безопасности дорожного движения», согласно которым при получении гражданства России или вида на жительство лицам, имеющим иностранные водительские удостоверения, необходимо сменить их на водительские права российского образца, при этом управлять транспортными средствами на территории страны с иностранными водительскими правами запрещено.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Владимир Путин Бадра Гунба Абхазия Кремль встреча въезд в Россию
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Гунба назначил нового исполняющего обязанности премьера Абхазии
Политика
Путин поздравил Гунбу с победой на президентских выборах в Абхазии
Политика
В Абхазии вооруженные люди в масках напали на избирательный участок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 17:33
В Мексике нашли расчлененные тела девяти студентовОбщество, 22:47
Макрон объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия ФранцииПолитика, 22:35
Макрон выступил против перемирия на УкраинеПолитика, 22:24
В Киеве опровергли планы постановки на воинский учет детей с 14 летПолитика, 22:24
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:22
«Спартак» второй раз в истории забросил 200 шайб за сезон в КХЛСпорт, 22:10
Российского военного атташе в Румынии объявили персоной нон гратаПолитика, 22:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гунба попросил Путина отсрочить ограничения на въезд в Россию из-за правПолитика, 21:51
На Солнце произошла мощная вспышка класса МОбщество, 21:43
Зеленский сообщил о подготовке «первых шагов» к мируПолитика, 21:25
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Власти Белгородской области рекомендовали вузам перейти на очную формуОбщество, 21:23
Путин встретился с победившим на президентских выборах в Абхазии ГунбойПолитика, 21:11
Орбан решил выяснить у лидеров ЕС, как они собираются победить без СШАПолитика, 21:08