Путин пообещал Гунбе экстренную помощь Абхазии с электричеством

Владимир Путин и Бадра Гунба (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин договорился с избранным в марте абхазским коллегой Бадрой Гунбой продолжить экстренное энергообеспечение Абхазии из-за нехватки там воды для электростанции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Песков уточнил, что проблемы с водой у соседней страны связаны с тем, что «в горах холодная погода, нет таяния снегов, поэтому ГЭС [Абхазии] не получает достаточного количества воды».

«Нужна оперативная помощь России по срочной организации продолжения энергоперетоков <...>. И конечно, в этой экстренной ситуации Россия не может оставаться в стороне, и энергообеспечение будет продолжаться — экстренное энергообеспечение», — сказал Песков.

На встрече стороны установили также, что необходимо ускорить и облегчить процесс паспортизации для граждан Абхазии, «для их подрастающих детей».

«Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства», — сказал Песков.

Путин встретился с Гунбой накануне в Кремле. Он поздравил абхазского коллегу с победой на выборах. Президенты заявили «об особом характере отношений» между Россией и Абхазией и обсудили проблемы, которые необходимо решать.

Гунба, в свою очередь, несколько раз поблагодарил Путина, после чего попросил российского президента о дополнительной гуманитарной поставке электроэнергии в Абхазию. К тому же он поднял вопрос о продолжении программы по предоставлению абхазам двойного гражданства и отсрочке для них запрета на пересечение границы на автомобилях без российских водительских прав.

Путин пообещал помочь по каждому из этих вопросов.