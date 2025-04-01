 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

С 1 апреля у части автомобилистов в России перестали действовать права

Сюжет
Новые законы в России

У некоторых из автомобилистов с 1 апреля перестали действовать водительские права. Это касается владельцев иностранных водительских прав, получивших гражданство в России, вид на жительство или разрешение на временное проживание год назад и более. Также это касается россиян, которые получили иностранные права за рубежом, когда они там долго жили.

Их водительские удостоверения истекают 1 апреля 2025 года.

В МВД напомнили об истечении срока замены иностранных водительских прав
Общество
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Согласно новому закону, иностранные граждане и лица без гражданства теряют право управлять транспортными средствами в России с иностранными водительскими удостоверениями, если прошел год с даты получения вида на жительство либо российского гражданства. «Годовой период отсчитывается от даты въезда в нашу страну из-за границы», — сообщали в МВД.

Для того, чтобы снова управлять машиной, таким гражданам придется сдавать теоретический экзамен и получать национальные права в России. Просто прийти в ГАИ и обменять иностранные права на российские больше не получится. К этому моменту в рамках упрощенной процедуры, действовавшей раньше, иностранные права на российские поменяли 500 тыс. человек, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Что изменится в российских законах в апреле
Общество
Фото:Александр Казаков / ТАСС

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
МВД водительские права Водительское удостоверение водители автомобилисты
Материалы по теме
В МВД напомнили об истечении срока замены иностранных водительских прав
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Трамп исключил вступление Украины в НАТО в обмен на сделку об ископаемыхПолитика, 01:47
КТК приостановил работу двух причальных устройств после проверкиОбщество, 01:37
Арахамия опроверг подготовку Украины к выборамПолитика, 01:36
Британия анонсировала встречу с военным руководством Франции и УкраиныПолитика, 01:16
Как российские роботы взрывают цели противотанковой миной. ВидеоПолитика, 01:07
С 1 апреля у части автомобилистов в России перестали действовать праваОбщество, 00:57
Россияне не смогут оформлять более 20 сим-картТехнологии и медиа, 00:53
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Foreign Affairs описал «ядерную трилемму» ЕвропыПолитика, 00:45
Детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка для школыПолитика, 00:30
Роскомнадзор объяснил проблемы в работе SteamТехнологии и медиа, 00:29
В России начали призыв в армию 160 тыс. человекПолитика, 00:20
В России увеличились социальные пенсииОбщество, 00:10
Структура «Ростеха» приостановила техподдержку «Электронной путевки»Бизнес, 00:04
Функциональные ароматы: что это и как они манипулируют нашими эмоциямиСтиль, 00:01