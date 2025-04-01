С 1 апреля у части автомобилистов в России перестали действовать права
У некоторых из автомобилистов с 1 апреля перестали действовать водительские права. Это касается владельцев иностранных водительских прав, получивших гражданство в России, вид на жительство или разрешение на временное проживание год назад и более. Также это касается россиян, которые получили иностранные права за рубежом, когда они там долго жили.
Их водительские удостоверения истекают 1 апреля 2025 года.
Согласно новому закону, иностранные граждане и лица без гражданства теряют право управлять транспортными средствами в России с иностранными водительскими удостоверениями, если прошел год с даты получения вида на жительство либо российского гражданства. «Годовой период отсчитывается от даты въезда в нашу страну из-за границы», — сообщали в МВД.
Для того, чтобы снова управлять машиной, таким гражданам придется сдавать теоретический экзамен и получать национальные права в России. Просто прийти в ГАИ и обменять иностранные права на российские больше не получится. К этому моменту в рамках упрощенной процедуры, действовавшей раньше, иностранные права на российские поменяли 500 тыс. человек, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
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