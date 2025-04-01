Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 2719 человек, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на премьер-министра страны Мин Аун Хлайна, передает Reuters.
По его данным, пострадал по меньшей мере 4521 человек, 400 числятся пропавшими без вести. Премьер предположил, что число погибших может превысить 3 тыс.
До этого число погибших оценивалось в 2056 человек, количество пострадавших превышало 3,9 тыс., а пропавшими числились 270 человек.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощущались также в Таиланде и Китае. В таиландской столице Бангкоке погибли 17 человек, более 30 получили травмы. Еще 83 человека пропали без вести. Там рухнула строящаяся высотка.
По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым сильным за последние 100 лет. По ее оценкам, число жертв может приблизиться к 10 тыс. человек.
Россия направила в Мьянму 264 спасателя.
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