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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек

По последним данным, число погибших превысило 2,7 тыс. человек, пострадали более 4,5 тыс., пропавшими без вести числятся 400 человек. Землетрясение в Мьянме стало мощнейшим за последние 80 лет
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 2719 человек, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на премьер-министра страны Мин Аун Хлайна, передает Reuters

По его данным, пострадал по меньшей мере 4521 человек, 400 числятся пропавшими без вести. Премьер предположил, что число погибших может превысить 3 тыс.

До этого число погибших оценивалось в 2056 человек, количество пострадавших превышало 3,9 тыс., а пропавшими числились 270 человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр находился к западу от Мандалая, второго по величине города страны. Толчки ощущались также в Таиланде и Китае. В таиландской столице Бангкоке погибли 17 человек, более 30 получили травмы. Еще 83 человека пропали без вести. Там рухнула строящаяся высотка.

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек
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По данным Геологической службы США, землетрясение в Мьянме стало самым сильным за последние 100 лет. По ее оценкам, число жертв может приблизиться к 10 тыс. человек.

Россия направила в Мьянму 264 спасателя.

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