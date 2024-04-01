МЧС уточнило число погибших при столкновении поезда и автобуса

МЧС: при столкновении поезда и автобуса в Ярославской области погибли 7 человек

Фото: МЧС России

В результате столкновения поезда с автобусом в Ярославской области, по уточненным данным, погибли семь человек, сообщило МЧС в своем телеграм-канале. Ранее ведомство писало, что, по предварительным данным, погибли восемь человек, все они находились в автобусе.

Авария произошла в Переславском районе региона. В селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. В МВД сообщали, что происшествие произошло около 14:39 мск.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших. «По предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор», — отметил глава региона.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что причиной столкновения поезда с автобусом в Ярославской области стала техническая неисправность автобуса.

«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — отметили в ведомстве.