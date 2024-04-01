МЧС уточнило число погибших при столкновении поезда и автобуса
В результате столкновения поезда с автобусом в Ярославской области, по уточненным данным, погибли семь человек, сообщило МЧС в своем телеграм-канале. Ранее ведомство писало, что, по предварительным данным, погибли восемь человек, все они находились в автобусе.
Авария произошла в Переславском районе региона. В селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. В МВД сообщали, что происшествие произошло около 14:39 мск.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших. «По предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор», — отметил глава региона.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что причиной столкновения поезда с автобусом в Ярославской области стала техническая неисправность автобуса.
«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — отметили в ведомстве.
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