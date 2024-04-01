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Общество ,  
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Поезд Архангельск — Москва врезался в автобус

В Ярославской области восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом
Столкновение произошло на регулируемом переезде между станциями Шушково и Берендеево. Автобус выехал на пути перед приближающимся составом. Погибли водитель и семь пассажиров автобуса, машинист поезда пострадал

Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса и поезда в Переславском районе Ярославской области, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

По данным ведомства, в селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд.

Ранее в МВД сообщили, что около 14:39 в Переславском районе на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автобуса, в результате, по предварительной информации, погибли семь человек.

Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших.

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Северная железная дорога написала в телеграм-канале, что причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом. Столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в 14:36, уточнили там. «Водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск — Москва», — говорится в сообщении.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, погибли водитель и семь пассажиров автобуса, уточнили в СЖД. Также пострадал машинист поезда.

В прокуратуре сообщили, что автобус остановился на переезде из-за поломки.

Из-за аварии задержаны поезда № 15 из Архангельска в Москву, № 375 из Воркуты в Москву, № 77 из Абакана в Москву, № 103 из Ярославля в Москву.

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Теги
Елена Чернышова
Ярославская область Автобус поезд Переславль-Залесский
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