Столкновение с поездом в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса

Прокуратура назвала причину столкновения поезда с автобусом на переезде

Причиной столкновения поезда с автобусом в Ярославской области, в результате которого погибли восемь человек, стала техническая неисправность автобуса, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим.

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ДТП произошло днем 1 апреля в Переславском районе Ярославской области на регулируемом переезде между станциями Шушково и Берендеево. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15, который следовал маршрутом Архангельск — Москва.

Погибли водитель и семь пассажиров автобуса, пострадал машинист поезда. Из-за аварии были задержаны четыре поезда, которые следовали в Москву.