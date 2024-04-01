Путину доложили о причинах остановки поиска горняков на руднике «Пионер»

Фото: mchs28 / Telegram

Президент России Владимир Путин получил доклад о причинах остановки поисковых работ на руднике «Пионер» в Амурской области, где под обвалом оказались 13 человек. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, оттуда не очень хорошие новости. <...> Ситуация такая, какая есть. Конечно же, президенту докладывают о всех выводах, о результатах той работы, которая проведена, и о причинах, по которым была остановлена сама операция», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что Путин дал поручение обеспечить «необходимый уровень мобилизации для решения чрезвычайной ситуации на руднике». По словам представителя Кремля, все необходимые меры по спасению людей были приняты.

Обрушение на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Амурской области произошло 18 марта. Под завалами остались 13 горняков, связи с ними не было. На месте обвала работали более 200 спасателей. Сотрудники МЧС бурили скважины к местам возможного пребывания людей, но в них обнаружили воду.

1 апреля компания «Покровский рудник», которая разрабатывала месторождение, сообщила, что поисковую операцию прекратили. Работы остановили из-за угрозы повторных обвалов. 13 горняков признали погибшими, их семьям выплатят компенсации.