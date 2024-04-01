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Путину доложили о причинах остановки поиска горняков на руднике «Пионер»

Песков: Путину доложили о причинах остановки поиска горняков на руднике «Пионер»
Фото: mchs28 / Telegram
Фото: mchs28 / Telegram

Президент России Владимир Путин получил доклад о причинах остановки поисковых работ на руднике «Пионер» в Амурской области, где под обвалом оказались 13 человек. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, оттуда не очень хорошие новости. <...> Ситуация такая, какая есть. Конечно же, президенту докладывают о всех выводах, о результатах той работы, которая проведена, и о причинах, по которым была остановлена сама операция», — заявил Песков.

Песков подчеркнул, что Путин дал поручение обеспечить «необходимый уровень мобилизации для решения чрезвычайной ситуации на руднике». По словам представителя Кремля, все необходимые меры по спасению людей были приняты.

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Фото:МЧС России

Обрушение на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Амурской области произошло 18 марта. Под завалами остались 13 горняков, связи с ними не было. На месте обвала работали более 200 спасателей. Сотрудники МЧС бурили скважины к местам возможного пребывания людей, но в них обнаружили воду.

1 апреля компания «Покровский рудник», которая разрабатывала месторождение, сообщила, что поисковую операцию прекратили. Работы остановили из-за угрозы повторных обвалов. 13 горняков признали погибшими, их семьям выплатят компенсации.

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Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин рудник Амурская область
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