Путин заявил об увеличении МРОТ до ₽35 тыс. к 2030 году

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти до 35 тыс. руб. к 2030 году, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 до 19 тыс. руб. в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тыс.», — сказал Путин.

1 января 2024 года в России выросли пенсии для неработающих пенсионеров и МРОТ, последний увеличился до 19 242 руб., что на 18,5% больше, чем в 2023 году (16 242 руб.).

В 2023 году минимальный размер оплаты труда повысили на 6,3%, до 16 242 руб. в месяц. Годом ранее МРОТ повысили дважды, в общей сложности почти на 20% (на 8,6% с 1 января и дополнительно на 10% с 1 июня), и в итоге выплаты стали по 15 279 руб. в месяц.

Минтруд в июле 2023 года оценил дополнительные расходы госсектора и бизнеса на повышение зарплат после увеличения МРОТ в 2024 году. В ведомстве сообщили, что совокупный рост затрат на повышение фонда оплаты труда в организациях бюджетного и частного секторов составит 193,5 млрд руб., основная нагрузка придется на бюджеты регионов.