Климатологи указали на риски повторения «порога потепления» на Земле

Климатолог Киселев: в 2024 году может быть даже жарче, чем в 2023-м

2023 год стал рекордным с точки зрения показателя температуры к доиндустриальному уровню на фоне Эль-Ниньо. Повышение температуры может привести к деградации вечной мерзлоты, что чревато инфраструктурными трудностями для России

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Текущий, 2024-й год может оказаться теплее предыдущего, 2023-го, когда был побит рекорд по потеплению. Об этом РБК рассказали опрошенные эксперты.

Так они ответили на сообщения о докладе Метеорологического агентства ООН (ВМО), которое заявило, что 2023 год побил рекорды по уровням парниковых газов, температуре поверхности, теплу и закислению океана, повышению уровня моря, ледовому покрову и отступлению ледников.

Наиболее теплые года приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев.

Эль-Ниньо представляет собой явление, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса. Помимо Эль-Ниньо, существует обратный процесс, со снижением температуры в океане, — Ла-Нинья. Они сменяют друг друга каждые два-семь лет и оказывают существенное влияние на климат. Так, оба эти феномена способны вызывать самые разные природные катаклизмы, в том числе засуху, наводнения или неурожаи.

«Предыдущее сильное Эль-Ниньо было как раз в 2016 году. В 2023 году мы имели следующее сильное Эль-Ниньо, которое закончится, как предполагается, к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», — рассказал РБК Киселев.

«В этом году есть риск нового рекорда», — добавил в разговоре с РБК заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский. Однако, по его словам, теплая фаза Эль-Ниньо в Тихом океане «уже заканчивается» и в следующем году, «скорее всего, будет попрохладнее и мы откатимся чуть-чуть назад».

Само по себе повышение температуры чревато таянием ледников и повышением уровня мирового океана, добавил Киселев. «Как следствие, подвержены опасности затопления многие низинные территории, отчасти островные в океане, отчасти материковые. Обычный набор — это Нидерланды, Венеция, Санкт-Петербург, хотя там есть дамба», — рассказал он. У России, по его словам, есть «существенный фактор» — «потому что у нас две трети территорий находится в зоне вечной мерзлоты». «Она под влиянием температуры деградирует, а деградация ведет к массе неприятных последствий», — рассказал Киселев.

Также, по его словам, «увеличивается риск аварийности инфраструктуры, расположенной в зоне вечной мерзлоты — жилых помещений построенных». «С другой стороны, если растают льды, как предполагается, северных арктических морей России и будет нарушен Северный морской путь, значит, нужно будет выстраивать новую инфраструктуру с учетом того, что очень зыбкая почва под ногами. Также в вечной мерзлоте содержится большое количество парниковых газов — CO2, метана, который при деградации высвободится в атмосферу и усилит парниковый эффект», — добавил Киселев.

Еще одно критическое возможное последствие потепления — коралловые острова. «Есть исследования, показывающие, что 1,5 градуса — это критическая точка для коралловых островов, находящихся в теплой воде. Вот они, скорее всего, будут необратимо разрушаться», — рассказал РБК Чернокульский.

Киселев отметил, что предыдущее сильное отклонение 2016 года составляло 1,2 градуса к базовому уровню, а прошлый год показал потепление 1,45 градуса, если брать данные ВМО. По информации различных мониторинговых агентств, такое отклонение составило от 1,34 до 1,54 градуса.

Уровень в 1,5 градуса, который установлен Парижским соглашением в качестве ключевого порога потепления к доиндустриальному значению, является «нефизическим», удобным для восприятия, рассказал Чернокульский. Эксперт напомнил, что на момент принятия соглашения в 2015 году планета потеплела к базовому уровню на 1 градус и тогда было предложено удержать дальнейшее потепление в пределах еще 1 градуса, а лучше — 0,5 градуса. Россия присоединилась к Парижскому соглашению в 2019 году.

«Конечно, с точки зрения физики, риски будут нарастать. При 2 градусах потепления негативные последствия больше, чем при 1,5 градуса. Но чтобы прям что-то глобально критичное произошло при превышении на 1,6 градуса, а не на 1,5, например, такого нет», — заверил Чернокульский. По его словам, также есть исследования по поводу стабильности ледового щита Западной Антарктиды, согласно которым потепление на 1,7–1,8 градуса относительно доиндустриального значения — критичный порог.

Киселев подчеркнул, что увеличение на 1,45 градуса к индустриальному уровню означает, что мы уже приблизились вплотную к точке невозврата, то есть после этого вернуть климат в доиндустриальное и относительно благополучное для человека состояние уже не удастся. «Это довольно спорный тезис, поскольку никаких научных доказательств, что именно 2 или 1,5 градуса являются критической точкой, нет», — отметил эксперт. Однако ученые, которые говорят об отсутствии доказательств, что 1,5 и 2 градуса являются критическими порогами, предполагают, что какие-то другие значения все же надо указывать, «иначе будут одни разговоры, а не конкретные действия, исследования», — упомянул Киселев.