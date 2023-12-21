Вильфанд спрогнозировал редкое потепление в регионах Сибири

В регионы Сибири придет потепление, связанное с Атлантическим циклоном, который редко достигает этой части России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этот зональный процесс редко достигает континентальных регионов Сибири. А сейчас именно такая ситуация. <...> Это приведет к тому, что уже через два дня в городах Сибири температура будет приближаться к нулевой отметке», — сказал синоптик.

К 24 декабря температура повысится и в регионах Дальневосточного федерального округа — Бурятии и Забайкальском крае, добавил Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, в Новосибирске и Томске 22 декабря потеплеет до плюс 1 градуса, в Омске — до плюс двух градусов, в Красноярске — до плюс трех градусов. В Улан-Удэ 24 декабря температура поднимется до минус 13 градусов, а в Чите потеплеет до минус 17 градусов.

В центре погоды «Фобос» предупредили, что в ближайшие дни на территории от Северо-Запада до Зауралья будет усиливаться ветер, порывы могут достигать 15 м/с. В Челябинской, Оренбургской, Кировской области, на юге Пермского края, востоке Татарстана и на всей территории Башкирии возможен ветер с порывами до более 20 м/с.